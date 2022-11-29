Котировки нефти могут превысить отметку $87/барр. во вторник - Sber CIB

Котировки нефти могут превысить отметку $87 за баррель Brent на торгах во вторник, говорится в комментарии Sber CIB.

"Котировки Brent во вторник утром растут. Они превысили $85/барр., что связано с новостями о возможном сокращении добычи ОПЕК+. Если в ходе брифинга правительства Китая по ситуации с коронавирусом в стране не будет сообщений об ужесточении карантинных мер, в течение дня котировки Brent могут превысить $87/барр.", - прогнозируют аналитики инвестбанка.

Рубль в понедельник устойчиво слабел и достиг 61,2 руб./$1, основной причиной чего стало снижение цены нефти, отмечается в комментарии. Во вторник цены на нефть начали восстанавливаться после сообщений о том, что ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи. Аналитики Sber CIB считают, что в течение дня рубль может закрепиться около 61 руб./$1.

"Рынок ОФЗ ждёт объявления параметров аукционов Минфина, которые пройдут в среду. Вероятно, ведомство вновь предложит все три типа ОФЗ. Если из номинальных выпусков будет предложен среднесрочный, это едва ли существенно повлияет на вторичный рынок. Если же будет предложен долгосрочный номинальный выпуск, то доходности ОФЗ могут вырасти более заметно", - прогнозируют эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.