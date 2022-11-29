"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Merck с прогнозной ценой $130,2

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Merck & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $130,2 за штуку на декабрь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Фармацевтический гигант Merck имеет в своем арсенале целый ряд препаратов-блокбастеров, в первую очередь для лечения онкологических заболеваний и диабета. Бестселлер компании Keytruda показывает свою эффективность в терапии все новых и новых разновидностей рака, и потенциал наращивания его продаж в долгосрочной перспективе весьма внушителен. Хорошую динамику показывает и вакцинный сегмент бизнеса. Котировки акций эмитента демонстрируют впечатляющий рост и принесли доходность в размере 40% за период с начала текущего года на падающем рынке, оправдав наши ожидания", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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