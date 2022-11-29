Дивидендный фактор окажет поддержку акциям ЛУКОЙЛа на текущей неделе - "Открытие Инвестиции"

Дивидендный фактор окажет поддержку акциям "ЛУКОЙЛа" на текущей неделе, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Дивидендная история также может оказать поддержку акциям компании. Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров, созванному на 5 декабря 2022г, принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2022г в размере 256 руб. на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность - 5,5%. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 21 декабря 2022г (совпадает с датой отсечки для финального дивиденда за 2021г, который составил 537 руб. на акцию, с дивдоходностью 11,5%). Чтобы попасть в дивиденды, акции "ЛУКОЙЛа" нужно купить до 19 декабря", - пишет эксперт.

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