Вероятна консолидация цены нефти в диапазоне $85-86/барр. во вторник - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти марки Brent в диапазоне $85-86 за баррель на торгах во вторник, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent провели понедельник волатильно и опускались даже ниже $81 за баррель на рисках вокруг Китая и рецессии развитых экономик. Однако слухи, что на ближайшем заседании ОПЕК+ 4 декабря могут снова понизить квоты на добычу, развернули ситуацию, и котировки смогли восстановиться. Риторика в преддверии заседания альянса будет определяющей для нефтяных цен. На вторник считаем возможным консолидацию в районе $85-86 за баррель", - указывает аналитик в комментарии.

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