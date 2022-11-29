BCS Express негативно оценивает перспективы цены акций РусГидро

Аналитики BCS Express негативно оценивают перспективы цены акций "РусГидро", стоимость бумаг эмитента в настоящее время завышена, говорится в обзоре инвестиционной компании.

"РусГидро" опубликовала отчет по МСФО за III квартал 2022 года. Результаты ожидаемо не впечатлили. Чистый убыток составил 3,3 млрд руб. против прибыли в 12,1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Показатель EBITDA упал на 41,8%. Несмотря на инфляцию, выручка снизилась на 1,8%, тогда как операционные расходы выросли на 8,5%. Текущая оценка бумаг выглядит фундаментально завышенной, что во многом может быть обусловлено скупкой со стороны "РУСАЛа". У нас негативный взгляд на акции из-за их высокой стоимости по мультипликаторам относительно сектора. На относительно высокую дивдоходность также рассчитывать не приходится", - пишут эксперты.

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