Индекс Мосбиржи может отыграть часть потерь на торгах во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может показать подъем и вернуться в верхнюю часть диапазона 2150-2200 пунктов на торгах во вторник, считает аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи в понедельник проторговывал середину нашего целевого дневного диапазона 2150-2200 пунктов. Из-за обвала сырьевого рынка на фоне новых опасений о вспышке COVID-19 в Китае, отечественный фондовый рынок пребывал под давлением. При этом отметим, что торговая активность оставалась пониженной, а на рынке не прослеживалось большого количества корпоративных идей, - отмечает эксперт в комментарии. - По нашим оценкам, на фоне частичного улучшения внешнего фона индекс Мосбиржи во вторник может отыграть часть потерь, вернувшись в верхнюю часть диапазона 2150-2200 пунктов. Впрочем, возвращения к уверенному росту ожидать пока не приходится".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.