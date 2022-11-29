Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут инфляция в Германии, настроения потребителей в США и еврозоне:

- Индекс потребительских цен Германии за ноябрь;

- Индекс доверия потребителей в США от Conference Board за ноябрь;

- Индексы настроений потребителей и бизнеса в еврозоне за ноябрь;

- Индексы цен на жилье в США за сентябрь.

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