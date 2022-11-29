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29 ноября 2022 года 09:57

Цены рублевых корпбондов во вторник могут слегка подрасти благодаря улучшению внешней конъюнктуры

Москва. 29 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили первые торги этой недели резким падением из-за снижения аппетита инвесторов к риску на фоне роста напряженности в Китае в связи с новыми антиковидными ограничениями. Инвесторы были обеспокоены тем, что усиление ограничений деловой активности в КНР, второй крупнейшей экономике мира, в связи с новой вспышкой коронавируса может спровоцировать замедление глобального экономического роста. Между тем в центре внимания в понедельник были заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении их прогнозов дальнейшей монетарной политики.

Федрезерв может замедлить темпы подъема процентной ставки, однако пока не планирует прерывать сам процесс, сказала президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер в интервью Financial Times."С учетом того, что мы начинаем продвигаться в сторону ограничительного уровня ставок, у нас есть возможность замедлить темпы повышений и оценить последствия", - отметила она. Октябрьский отчет об инфляции был хорошим, отметила также Местер, добавив, что она предпочла бы дождаться еще нескольких отчетов и увидеть более устойчивое замедление инфляции. Также она хотела бы увидеть более сбалансированную ситуацию на рынке труда.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Джеймс Баллард, в свою очередь, считает, что ФРС придется держать ключевую ставку выше 5% на протяжении 2023 года, до начала 2024 года, для того, чтобы эффективно побороть инфляцию. "Я думаю, что нам необходимо держаться на этом уровне (выше 5% - ИФ) на протяжении всего 2023 года", - заявил Баллард в интервью MarketWatch.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно растут во вторник, исключение составляет японский индикатор. Рынки Китая и Гонконга поднимаются вслед за скачком котировок акций девелоперов после смягчения ограничений для сектора накануне. Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) заявила в понедельник об отмене многолетнего запрета для зарегистрированных на бирже девелоперов на продажу акций на внутреннем рынке с целью привлечения средств для выплаты долгов и сделок M&A. Такое решение было принято, чтобы поддержать "стабильное и устойчивое" развитие сектора, отметила CSRC.

Фондовый индекс Shanghai Composite вырос в ходе торгов на 2%, Shenzhen Composite - на 2,2%, гонконгский Hang Seng - на 4%. Поддержку китайскому рынку также оказывают усиливающиеся ожидания трейдеров, что Пекин пойдет на смягчение карантинных ограничений после массовых протестов в стране в минувшие выходные. Австралийский индекс S&P/ASX 200 во вторник прибавил 0,3%, южнокорейский KOSPI - 0,9%. Вместе с тем японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов 0,47% на фоне слабых статданных.

В свою очередь цены на нефть заметно повышаются утром во вторник, восстанавливаясь после снижения по итогам предыдущей сессии, в течение которой котировки достигали минимумов почти за год. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $84,67 за баррель, что на 1,78% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 0,5%, до $83,19 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $78,43 за баррель, что на 1,54% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт снизился в цене на 1,3%, до $77,24 за баррель.

В ходе торгов в понедельник Brent падала до минимума с января, а WTI - до самой низкой отметки с декабря прошлого года. Причиной падения стали массовые акции протеста против локдаунов, прошедшие в минувшие выходные на всей территории Китая, включая Пекин, Шанхай, Синьцзян и Ухань. Эксперты опасаются, что неожиданно массовые протесты в Китае, являющемся крупнейшим в мире импортером нефти, могут спровоцировать жесткую реакцию со стороны властей КНР, отмечает агентство Bloomberg. Однако затем на рынок после долгих выходных вернулись американские трейдеры, и цены на нефть отошли от сессионных минимумов.

Внимание рынка теперь направлено на очередное заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря, и на переговоры относительно введения потолка цен на российскую нефть. Страны Евросоюза в понедельник снова не смогли прийти к консенсусу, поскольку некоторые страны сочли предложенный лимит цен на уровне $62 за баррель слишком высоким, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,781 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,382 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 ноября снизился на 0,05% и составил 109,05 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (26-28 ноября) прибавил 0,02%, поднявшись до 818,26 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-10" (+0,4%), "МТС-001P-20" (+0,36%) и "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "Башнефть-07" (-1,5%), "Северсталь БО-06" (-0,54%) и "ВЭБ.РФ-001Р-18" (-0,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк полностью разместил 2-летний выпуск облигаций серии 002Р-18 объемом 15 млрд рублей. Кредитная организация установила ставку 1-го купона бондов на уровне 9,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 9,46% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 22 ноября. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 15 млрд рублей.

ООО "РЕСО-лизинг" полностью разместило 10-летний выпуск облигаций серии БО-02П-02 объемом 6 млрд рублей. Компания установила премию к ключевой ставке ЦБ в размере 2,3% годовых. Данный порядок расчета будет распространяться на 1-3-й купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 24 ноября по спреду к ключевой ставки. По итогам закрытия книги заявок объем выпуска был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 6 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года.

ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установило ставку 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии 002P-02 объемом 20 млрд рублей на уровне 8,9% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 9,1% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через 2,5 года. Сбор заявок на облигации прошел 28 ноября. В ходе премаркетинга объем размещения был увеличен с 15 млрд рублей до 20 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 1 декабря.

Кроме того, ООО "Икс 5 Финанс" приняло решение 13 декабря досрочно погасить два выпуска облигаций серий 001Р-08 и 001Р-09 объемом по 5 млрд рублей каждый. Выпуски будут погашены в дату окончания 6-го купонного периода. Оба облигационных займа сроком обращения 15 лет были размещены в декабре 2019 года по ставке полугодового купона 6,7% годовых до оферты с исполнением 16 декабря 2022 года. Последующие ставки купонов эмитент не устанавливал.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" планирует 1 декабря собрать заявки на 15-летний выпуск облигаций серии 002Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 286 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 4 года. Предусмотрены квартальные купоны и оферта через 4 года. Техразмещение запланировано на 6 декабря.

Кроме того, АО "Государственная транспортная лизинговая компания" установило ставки 15-29-го купонов выпуска облигаций серии 001P-14 объемом 10 млрд рублей на уровне 11,39% годовых. Пятнадцатилетний выпуск был размещен в июне 2019 года по ставке 8,85% годовых.

ВЭБ 2 декабря с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на 2-летние облигации серии ПБО-001Р-34 объемом не менее 20 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 180 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 6 декабря.

ООО "Балтийский лизинг" 2 декабря с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение дополнительного выпуска N1 облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир цены размещения - не ниже 100% от номинала, что будет соответствовать доходности к погашению (24 сентября 2025 года) на уровне не выше 11,2% годовых. Основной выпуск 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом 3 рублей компания разместила в конце сентября по ставке полугодового купона до погашения в размере 10,9% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% в дату завершения 6-го купона, в результате чего дюрация выпуска составит около 2,2 года.

АО "Кифа" с 11:00 МСК 19 декабря до 15:00 МСК 22 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение дебютных 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона составит 16,0-16,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в дипазоне 16,99-17,55% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона - 30% от номинала, 12-го купона - 50% от номинала. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 2 млрд рублей. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" (КВС) установило ставку 5-го купона облигаций 1-й серии объемом 1,15 млрд рублей на уровне 12,4% годовых. Компания разместила выпуск с погашением в 2033 году в декабре 2018 года по ставке 11% годовых. Купоны годовые. С учетом амортизации объем выпуска на текущий момент составляет 1,06 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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