Brent - $85,2 за баррель

Уолл-стрит завершила торги в понедельник резким снижением. Рынки Китая и Гонконга уверенно растут на акциях девелоперов, Япония торгуется в минусе. Цены на нефть резко повышаются во вторник утром.

Американские фондовые индексы завершили первые торги этой недели резким падением из-за снижения аппетита инвесторов к риску на фоне роста напряженности в Китае в связи с новыми антиковидными ограничениями.

Фондовые индексы США главным образом следовали динамике мировых финансовых рынков в понедельник.

Инвесторы обеспокоены тем, что усиление ограничений деловой активности в КНР, второй крупнейшей экономике мира, в связи с новой вспышкой коронавируса может спровоцировать замедление глобального экономического роста.

Между тем в центре внимания в понедельник были заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении их прогнозов дальнейшей монетарной политики.

Федрезерв может замедлить темпы подъема процентной ставки, однако пока не планирует прерывать сам процесс, сказала президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер в интервью Financial Times."С учетом того, что мы начинаем продвигаться в сторону ограничительного уровня ставок, у нас есть возможность замедлить темпы повышений и оценить последствия", - отметила она.

Октябрьский отчет об инфляции был хорошим, отметила также Местер, добавив, что она предпочла бы дождаться еще нескольких отчетов и увидеть более устойчивое замедление инфляции. Также она хотела бы увидеть более сбалансированную ситуацию на рынке труда.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Джеймс Баллард, в свою очередь, считает, что ФРС придется держать ключевую ставку выше 5% на протяжении 2023 года, до начала 2024 года для того, чтобы эффективно побороть инфляцию. "Я думаю, что нам необходимо держаться на этом уровне (выше 5% - ИФ) на протяжении всего 2023 года", - заявил Баллард в интервью MarketWatch.

Трейдеры на этой неделе ждут публикации ряда важных показателей, включая пересмотренные данные об изменении ВВП США в третьем квартале, а также данные о состоянии рынка труда в ноябре.

Рынок также следит за сезоном предрождественского шопинга. В "Черную пятницу" совокупные онлайн-покупки американцев составили рекордные $9,12 млрд, показали данные Adobe Analytics. Это на 2,3% превышает прошлогодний показатель.

Котировки американских депозитарных расписок (ADR) китайской торговой платформы Pinduoduo подскочили на 12,6% на новости о том, что компания резко увеличила чистую прибыль и выручку в третьем квартале.

Вслед за акциями Pinduoduo выросла и стоимость других китайских техкомпаний в Нью-Йорке, включая Baidu Inc. (SPB: BIDU) (+1,4%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. (+0,5%) и JD.com Inc. (SPB: JD) (+0,9%), несмотря на пессимизм трейдеров в отношении ситуации в Китае.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели на 2,6%. Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что производство самых продвинутых смартфонов компании в этом году может оказаться на 6 млн штук ниже запланированного уровня из-за беспорядков на предприятии тайваньской Foxconn Technology Group в городе Чжэнчжоу.

Акции крупнейших американских нефтегазовых компаний Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. и Chevron Corp. (SPB: CVX) упали на 3% и 2,9% соответственно на фоне снижения стоимости нефти сорта WTI до минимума за 11 месяцев на торгах в понедельник.

Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник снизился на 497,57 пункта (1,45%) - до 33849,46 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 62,18 пункта (1,54%), составив 3963,94 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 176,86 пункта (1,58%), до 11049,50 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут во вторник, исключение составляет японский индикатор.

Рынки Китая и Гонконга поднимаются вслед за скачком котировок акций девелоперов после смягчения ограничений для сектора накануне.

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) заявила в понедельник об отмене многолетнего запрета для зарегистрированных на бирже девелоперов на продажу акций на внутреннем рынке с целью привлечения средств для выплаты долгов и сделок M&A.

Такое решение было принято, чтобы поддержать "стабильное и устойчивое" развитие сектора, отметила CSRC.

"Эти меры, вероятно, ускорят консолидацию компаний сферы недвижимости", - отмечает эксперт China Index Holdings Лю Шуй.

Стоимость акций крупного китайского застройщика Country Garden Holdings (SPB: 2007) Co. на торгах в Гонконге подскочила на 8,2%.

Бумаги China Vanke в Гонконге прибавляют в цене 12,2%, в Шэньчжэне - 10%, акции Gemdale подорожали на 5,1% и 10% в Гонконге и Шанхае соответственно, Greenland Holdings - на 5,3% и 10%.

Фондовый индекс Shanghai Composite вырос в ходе торгов на 2%, Shenzhen Composite - на 2,2%, гонконгский Hang Seng - на 4%.

Поддержку китайскому рынку также оказывают усиливающиеся ожидания трейдеров, что Пекин пойдет на смягчение карантинных ограничений после массовых протестов в стране в минувшие выходные.

"Растут ожидания, что политике нулевой терпимости к COVID-19 в Китае пришел конец, и это улучшает настрой трейдеров", - отмечает аналитик Societe Generale в Гонконге Киён Сон, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Стоимость бумаг китайского производителя алкоголя Kweichow Moutai поднялась на 5,4%. Накануне компания впервые с момента размещения ее акций на бирже в 2001 году объявила о намерении выплатить специальные дивиденды - в размере 21,91 юаня ($3,06).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,5% в ходе торгов на фоне слабых статданных.

Розничные продажи в Японии в октябре выросли по итогам восьмого месяца подряд, однако темпы их повышения замедлились по сравнению с сентябрем и оказались хуже ожиданий аналитиков.

Согласно данным министерства экономики, торговли и промышленности, розничные продажи в прошлом месяце увеличились на 4,3% по сравнению с октябрем 2021 года. В сентябре их повышение составило 4,8%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 5%.

По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи увеличились на 0,2% после подъема на 1,5% в сентябре.

Безработица в Японии в октябре осталась на уровне 2,6%, тогда как аналитики ожидали ее сокращения до 2,5%.

Лидерами снижения являются акции технологических компаний: бумаг SoftBank Group подешевели на 1,4%, Tokyo Electron - на 1,2%, Keyence Corp. - на 1,6%, Advantest - на 1,7%.

Также дешевеют акции Toyota Motor (-1,2%), Sony Group (-1%), Mitsubishi Corp. (-0,9%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 во вторник прибавил 0,3%, южнокорейский KOSPI - 0,9%.

Акции BHP Group подорожали на 2,1%, Rio Tinto - на 3,5%, Pilbara Minerals - на 1,6%.

Цены на нефть резко повышаются утром во вторник, восстанавливаясь после снижения по итогам предыдущей сессии, в течение которой котировки достигали минимумов почти за год.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск составляет $85,16 за баррель, что на $1,97 (2,37%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,44 (0,5%), до $83,19 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,87 за баррель, что на $1,53 (1,98%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт снизился в цене на $0,96 (1,3%), до $77,24 за баррель.

В ходе торгов в понедельник Brent падала до минимума с января, а WTI - до самой низкой отметки с декабря прошлого года, по данным Dow Jones Market Data. Причиной падения стали массовые акции протеста против локдаунов, прошедшие в минувшие выходные на всей территории Китая, включая Пекин, Шанхай, Синьцзян и Ухань.

Эксперты опасаются, что неожиданно массовые протесты в Китае, являющемся крупнейшим в мире импортером нефти, могут спровоцировать жесткую реакцию со стороны властей КНР, отмечает агентство Bloomberg.

Однако затем на рынок после долгих выходных вернулись американские трейдеры, и цены на нефть отошли от сессионных минимумов.

"Последние несколько дней выдались сложными для нефти из-за сочетания низких объемов, вялых торгов и опасений по поводу сокращения спроса из-за локдаунов в Китае", - написал старший аналитик SIA Wealth Management Колин Чешински.

Внимание рынка теперь направлено на очередное заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря, и на переговоры относительно введения потолка цен на российскую нефть. Страны Евросоюза в понедельник снова не смогли прийти к консенсусу, поскольку некоторые страны сочли предложенный лимит цен на уровне $62 за баррель слишком высоким, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.