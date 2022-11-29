Возможен отскок рынка акций РФ на торгах во вторник - "Алор Брокер"

Возможен отскок вверх российского рынка акций на торгах во вторник на фоне роста котировок нефти, полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Ждем во вторник отскок российских акций вслед за подорожавшей нефтью. Пока не будет принято решение по параметрам "потолка" цен на российскую нефть и свой вердикт не озвучит ОПЕК+, российская нефтянка будет уязвима. С другой стороны, огромная дивидендная доходность и приближение сроков отсечки реестров по "ЛУКОЙЛу" и "Газпром нефти" не даст бумагам сектора сильно падать и может в любое время спровоцировать ралли в этих двух акциях. В целом же ситуация по рынку акций остается без принципиальных изменений - он продолжает торговаться в боковике", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.