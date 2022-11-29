Рубль, вероятно, будет консолидироваться около 61 руб./$1 во вторник - ПСБ

Рубль, вероятно, будет консолидироваться около уровня 61 руб./$1 в течение торговой сессии во вторник, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы считаем, что курс доллара в ходе торгов вторника может взять паузу в росте на фоне восстановления внешнего фона, продолжив консолидироваться у верхней границы диапазона 60-61 руб./$1. Впрочем, пока ожидать укрепления рубля не приходится", - пишет эксперт в комментарии.

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