Вероятен краткосрочный отскок котировок нефти - BCS Express

Вероятен отскок котировок нефти марки Brent в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Цены на нефть в понедельник показали волатильную сессию, в моменте опускаясь ниже $81 за баррель. Однако большую часть внутридневных потерь удалось отыграть после появления слухов о том, что страны ОПЕК+ уже начали обсуждать возможность сокращения квот на заседании 4 декабря. Такое сокращение могло бы компенсировать ослабление спроса в Китае и повышение прогнозов по российскому экспорту. Фьючерсы на нефть марки Brent построили разворотную формацию на дневном графике, которая предвещает восстановление на краткосрочной дистанции. Действительно, после обновления годового минимума напрашивается отскок, целью которого может быть зона $85-86 за баррель", - пишет аналитик инвестиционной компании.

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