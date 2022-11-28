.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за миром на новостях из Китая, лидировал в откате Яндекс
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%, после падения на 3,1% в сентябре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 3,5%. В январе-октябре промпроизводство увеличилось на 0,1%
 
Более половины россиян рассчитывают на рост заработка в 2023 году
Большинство россиян (59%) ожидает повышения доходов в 2023 году. Такие выводы содержатся в исследовании сервисов "Работа.ру" и "Подработка", пишут "Известия". 31% из таких оптимистов полагается на основную работу, то есть рассчитывает получить...
 
Физлиц допустили к сделкам с ЦФА
На российской платформе Atomyze физлица впервые смогли купить цифровые финансовые активы (ЦФА) на палладий, рассказал "Ведомостям" представитель площадки. Продавал активы брокер "Вектор икс", а покупали их клиенты "Открытие инвестиций". Суммы...
 
Спрос на автомобили с пробегом падает
Спрос на подержанные автомобили в РФ в ноябре снизился на 11% к предыдущему месяцу, после того как в октябре сократился на 8% к сентябрю, подсчитали в автомобильном портале "Дром". Октябрьские данные сходны с динамикой продаж, которую оценивал...
 
28 ноября 2022 года 19:37

Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за миром на новостях из Китая, лидировал в откате Яндекс

Москва. 28 ноября. Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за упавшими внешними площадками и нефтью из-за опасений замедления китайской экономики в условиях новых карантинных ограничений. Индекс Мосбиржи просел ниже 2180 пунктов, при этом в лидерах снижения выступили акции "Яндекса" (-5,3%) в преддверии реструктуризации компании.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2177,45 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1122,46 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,3%.

Доллар вырос до 61,1 рубля (+0,6 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-5,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,9%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Московской биржи" (-1,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,1%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,4% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

"Яндекс" в скором времени может провести корпоративную реструктуризацию, в рамках которой компания будет разделена на российский и международный бизнесы, сообщила в пятницу компания.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "АФК Система" (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%).

Чистый убыток ПАО "РусГидро" по МСФО III квартале составил 3,32 млрд руб. против 12,15 млрд руб. прибыли годом ранее, следует из отчета компании. EBITDA снизилась на 41,8% (до 14,92 млрд руб.), выручка без учета субсидий снизилась на 1,8% (до 87,93 млрд руб.).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, индекс МосБиржи проторговывал середину целевого дневного диапазона 2150-2200 пунктов на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, в частности из-за новых опасений о вспышке COVID-19 в Китае.

"Тянули" рынок вниз преимущественно бумаги нефтегазового сектора, аутсайдером в котором выступили акции "НОВАТЭКа". Продолжили пикирование бумаги Yandex на фоне реструктуризации бизнеса компании. Лучше рынка вновь выглядел сектор электроэнергетики во главе с бумагами "Русгидро" и рядом акций "Россетей" (MOEX: RSTI).

Давление на индекс МосБиржи может сохраниться и во вторник, ориентир - нижняя граница диапазона 2150-2200 пунктов, где прослеживается локальный уровень поддержки. Помимо давления со стороны сырьевых котировок, негативом может стать ожидаемая нисходящая коррекция рынка США из-за снижения аппетита к риску у инвесторов, полагает Жильников.

По словам руководителя отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгения Линчика, индекс МосБиржи вплотную подошел к уровню поддержки 2160 пунктов - пробой уровня будет означать снижение в район 2130 пунктов. Однако пока индекс остается выше 2160 пунктов, сохраняется вероятность реализации сценария роста с потенциалом 2250-2300 пунктов.

Из корпоративных новостей стоит выделить решение совета директоров "Россети Центр" (MOEX: MRKC) рекомендовать к выплате дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 0,034 рубля на обыкновенную акцию (отсечка реестра 8 января). Таким образом, доходность бумаг составит порядка 11,8% годовых.

Глобальные рынки усилили снижение на фоне фиксации прибыли и ухода от риска из-за опасения по Китаю. В США индекс S&P 500 опустился ниже 4000 пунктов, что открывает дорогу к возврату в диапазон 3900-3950 пунктов. Нефть подешевела из-за опасений дальнейшего замедления спроса на энергоресурсы со стороны Китая на фоне локальных локдаунов. В рамках краткосрочного нисходящего тренда котировки Brent открыли дорогу в сторону целевого диапазона $79-80 за баррель, полагает Линчик.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, основной причиной снижения цен на нефть и ухудшения рыночных настроений стали новости из Китая, где в выходные был побит суточный рекорд по числу заражений коронавирусом, растет вероятность расширения локдаунов и, вместе с тем, недовольство населения жесткими карантинными мерами. Влияние внешнего негатива на российский рынок смягчалось ослаблением рубля.

Помимо китайского вирусного негатива, над рынком довлеет неопределенность вокруг "потолка цен" на российскую нефть. Решения и заявления стран ЕС и G7 могут провоцировать волатильность на рынке нефти и в отечественных биржевых индексах. Также в ближайшее время инвесторы продолжат отслеживать сигналы монетарных властей. В понедельник вечером ожидаются выступления президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда и президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса. Во вторник, 29 ноября, индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2125-2225 пунктов.

В Азии в понедельник преобладало снижение индексов акций на фоне антиковидных протестов в Китае (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский индекс Kospi - на 1,2%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,1-1%) и США (индексы теряют 0,7-0,9%).

Демонстрации против ограничительных мер, вводимых властями страны из-за коронавирусной инфекции, прошли в ночь на воскресенье в ряде китайских городов, сообщает AP. В частности, в Шанхае на акцию протеста в полночь собрались примерно 300 человек.

На нефтяном рынке в понедельник цены также просели из-за опасений сокращения спроса в Китае на фоне сохраняющих карантинных мер по борьбе с COVID-19, которые уже привели к акциям протеста.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,19 за баррель (-1,7% и -2% в пятницу), декабрьская цена WTI - $75,45 за баррель (-1,1% и -2,1% в пятницу).

Акции протеста в минувшие выходные прошли в городах по всей стране, включая столицу Пекин, а также Шанхай, Синьцзян и Ухань, который изначально был эпицентром распространения COVID-19.

Эксперты опасаются, что неожиданно массовые протесты в Китае, являющемся крупнейшим в мире импортером нефти, могут спровоцировать жесткую реакцию со стороны властей КНР, отмечает агентство Bloomberg.

Власти китайского города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) с населением около 17 млн человек распорядились перевести на работу из дома большинство сотрудников коммерческого сектора и госслужащих в связи с угрозой COVID-19, сообщают западные СМИ. Такой режим работы должен продлиться с понедельника по пятницу.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 4,6%, WTI - на 4,8%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции VEON (MOEX: VEON) (-10,9%), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (-6,4%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-4,1%), бумаги ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-3,7%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-3,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,9%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-2,6%).

Совет директоров ПАО "Россети Московский регион" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании одобрить выплату дивидендов за январь-сентябрь 2022 года в размере 0,0849 руб. на акцию, сообщила компания.

Выросли акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+32% и +13,6% "префы"), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+9%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+9%).

Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" планирует завершить 2022 год с прибылью по МСФО, несмотря на убыток по итогам первого полугодия, и значительно улучшить финансовые результаты в 2023 году за счет запуска нового производства LCV, сообщила журналистам совладелец (20%) и заместитель гендиректора ПАО "Соллерс" Зоя Каика.

Как сообщалось, по итогам 6 месяцев 2022 года "Соллерс" получил 1,1 млрд рублей чистого убытка по МСФО, снизив выручку на 29%, до 28,2 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 25,26 млрд рублей (из них 5,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,07 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 2,51 млрд рублей на акции "Полюса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 ноября 2022 года 17:52
Вероятно продолжение роста котировок акций Bilibili в ближайшее время - BCS Express
Вероятно продолжение восходящей динамики котировок акций Bilibili Inc. в ближайшее время с достижением уровня сопротивления на 126 гонконгских долларах (HKD) - сильные квартальные показатели (3К22) с быстрорастущей базой пользователей привлекли интерес покупателей, отмечает эксперт BCS Express...    читать дальше
.
29 ноября 2022 года 17:31
"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций США, добавив бумаги Oracle Corp. и AvalonBay Communities, а также убрав акции Advanced Micro Devices и Pinterest Inc., сообщается в комментарии. Таким образом, в топ-10 вошли акции Truist Financial, Walt Disney Co.,...    читать дальше
.
29 ноября 2022 года 17:09
Цена акций Яндекса в целом сохраняет значительный потенциал роста - Инвестбанк Синара
Котировки акций "Яндекса" в целом сохраняют значительный потенциал роста (прогнозная стоимость - 3600 рублей за штуку), но не без рисков, считает старший аналитик "Инвестиционного банка Синара" Константин Белов. "Яндекс" сообщил, что совет директоров приступил к изучению вариантов реорганизации,...    читать дальше
.
29 ноября 2022 года 16:46
Цена нефти может вырасти до $90/барр. - "Финам"
Цена нефти может подняться до $90 за баррель во время текущего восстановления, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Котировки нефти марки Brent в начале текущей недели побывали возле отметки $81за баррель. Потом под влиянием новостного фона цена быстро отскочила наверх. Стохастик...    читать дальше
.
29 ноября 2022 года 16:21
"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции РусГидро
"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции "РусГидро", сообщается в аналитическом материале эксперта Евгении Нестеренко. "РусГидро торгуется сейчас на уровнях чуть выше среднего за последние пять лет. Динамика котировок акций компании полностью соответствовала своему статусу защитного...    читать дальше
.
29 ноября 2022 года 16:01
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "продавать" для ADR Pinduoduo
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для бумаг (ADR) китайской торговой платформы Pinduoduo с прогнозной стоимостью $50 за штуку, сообщается в обзоре. "Мы полагаем, что Pinduoduo не удастся сохранить показанные в 3К22 высокие темпы роста выручки и рентабельности в 4К22,...    читать дальше
.
29 ноября 2022 года 15:48
Рубль днем дорожает к доллару и евро на фоне растущей нефти и улучшения аппетита к риску на внешних рынках
Москва. 29 ноября. Доллар США и евро активно снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль заметно дорожает к бивалютной корзине на фоне улучшения отношения инвесторов к рисковым активам и дорожающей нефти.    читать дальше
.
29 ноября 2022 года 15:41
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Системы с целью 15 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 15 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: 11,8 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. 1 декабря 2022 года АФК "Система"...    читать дальше
.
29 ноября 2022 года 15:17
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Intel с целью $25,5
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Intel Corp. с целью $25,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,24%, стоп-приказ: $30, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Intel не смогла предложить рынку новых...    читать дальше
.
29 ноября 2022 года 14:57
Вероятна повышенная волатильность на рынках цветных металлов в ближайшее время - Sber CIB
Вероятна повышенная волатильность на рынках цветных металлов в ближайшее время, полагает аналитик Sber CIB Анна Пильгунова. Риторика властей Китая в отношении COVID-19 вызвала резкий скачок цен на цветные металлы во вторник утром. "Судя по динамике на рынке цветных металлов, инвесторы более...    читать дальше
.
29 ноября 2022 года 14:32
S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 3920-4010п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 3920-4010 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов. "S&P 500 снова не удалось закрепиться выше 4000 пунктов, однако некоторый импульс роста могут обеспечить релизы макропоказателей (динамики ВВП и...    читать дальше
.
29 ноября 2022 года 14:10
"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции НОВАТЭКа с целью 1200 руб
"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1200 руб. за штуку, что соответствует росту на 12,7% от текущих уровней, говорится в аналитическом материале эксперта Андраника Мановяна. "Несмотря на текущую неопределенность с ценами, объемами переработки/экспорта нефти...    читать дальше
.
29 ноября 2022 года 13:49
Котировки золота останутся в диапазоне $1740-1760/унц. в краткосрочной перспективе - Sber CIB
Котировки золота останутся в диапазоне $1740-1760 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, полагает аналитик Sber CIB Илья Ляпустин. "Коррекция на рынке золота на фоне комментариев представителей ФРС оказалась временной. Золото в понедельник подешевело с $1755 до $1741 за унцию, пара EUR/USD...    читать дальше
.
29 ноября 2022 года 13:24
"Финам" сохраняет рейтинг акций Магнита на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций "Магнита" на уровне "покупать" с целевой ценой 6330 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 29% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Российский потребительский сектор с начала года чувствует себя лучше широкого рынка,...    читать дальше
.
29 ноября 2022 года 13:00
Цена нефти может вернуться в диапазон $90-100/барр. в декабре 2022г - Freedom Finance Global
Цена нефти может вернуться в диапазон $90-100 за баррель Brent в декабре текущего года, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "После обвала почти до $80/барр. отскочила выше $85/барр. Цена истекающего контракта не очень показательна, в...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.