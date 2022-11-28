Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за миром на новостях из Китая, лидировал в откате Яндекс

Москва. 28 ноября. Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за упавшими внешними площадками и нефтью из-за опасений замедления китайской экономики в условиях новых карантинных ограничений. Индекс Мосбиржи просел ниже 2180 пунктов, при этом в лидерах снижения выступили акции "Яндекса" (-5,3%) в преддверии реструктуризации компании.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2177,45 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1122,46 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,3%.

Доллар вырос до 61,1 рубля (+0,6 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-5,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,9%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Московской биржи" (-1,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,1%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,4% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

"Яндекс" в скором времени может провести корпоративную реструктуризацию, в рамках которой компания будет разделена на российский и международный бизнесы, сообщила в пятницу компания.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "АФК Система" (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%).

Чистый убыток ПАО "РусГидро" по МСФО III квартале составил 3,32 млрд руб. против 12,15 млрд руб. прибыли годом ранее, следует из отчета компании. EBITDA снизилась на 41,8% (до 14,92 млрд руб.), выручка без учета субсидий снизилась на 1,8% (до 87,93 млрд руб.).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, индекс МосБиржи проторговывал середину целевого дневного диапазона 2150-2200 пунктов на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, в частности из-за новых опасений о вспышке COVID-19 в Китае.

"Тянули" рынок вниз преимущественно бумаги нефтегазового сектора, аутсайдером в котором выступили акции "НОВАТЭКа". Продолжили пикирование бумаги Yandex на фоне реструктуризации бизнеса компании. Лучше рынка вновь выглядел сектор электроэнергетики во главе с бумагами "Русгидро" и рядом акций "Россетей" (MOEX: RSTI).

Давление на индекс МосБиржи может сохраниться и во вторник, ориентир - нижняя граница диапазона 2150-2200 пунктов, где прослеживается локальный уровень поддержки. Помимо давления со стороны сырьевых котировок, негативом может стать ожидаемая нисходящая коррекция рынка США из-за снижения аппетита к риску у инвесторов, полагает Жильников.

По словам руководителя отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгения Линчика, индекс МосБиржи вплотную подошел к уровню поддержки 2160 пунктов - пробой уровня будет означать снижение в район 2130 пунктов. Однако пока индекс остается выше 2160 пунктов, сохраняется вероятность реализации сценария роста с потенциалом 2250-2300 пунктов.

Из корпоративных новостей стоит выделить решение совета директоров "Россети Центр" (MOEX: MRKC) рекомендовать к выплате дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 0,034 рубля на обыкновенную акцию (отсечка реестра 8 января). Таким образом, доходность бумаг составит порядка 11,8% годовых.

Глобальные рынки усилили снижение на фоне фиксации прибыли и ухода от риска из-за опасения по Китаю. В США индекс S&P 500 опустился ниже 4000 пунктов, что открывает дорогу к возврату в диапазон 3900-3950 пунктов. Нефть подешевела из-за опасений дальнейшего замедления спроса на энергоресурсы со стороны Китая на фоне локальных локдаунов. В рамках краткосрочного нисходящего тренда котировки Brent открыли дорогу в сторону целевого диапазона $79-80 за баррель, полагает Линчик.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, основной причиной снижения цен на нефть и ухудшения рыночных настроений стали новости из Китая, где в выходные был побит суточный рекорд по числу заражений коронавирусом, растет вероятность расширения локдаунов и, вместе с тем, недовольство населения жесткими карантинными мерами. Влияние внешнего негатива на российский рынок смягчалось ослаблением рубля.

Помимо китайского вирусного негатива, над рынком довлеет неопределенность вокруг "потолка цен" на российскую нефть. Решения и заявления стран ЕС и G7 могут провоцировать волатильность на рынке нефти и в отечественных биржевых индексах. Также в ближайшее время инвесторы продолжат отслеживать сигналы монетарных властей. В понедельник вечером ожидаются выступления президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда и президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса. Во вторник, 29 ноября, индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2125-2225 пунктов.

В Азии в понедельник преобладало снижение индексов акций на фоне антиковидных протестов в Китае (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский индекс Kospi - на 1,2%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,1-1%) и США (индексы теряют 0,7-0,9%).

Демонстрации против ограничительных мер, вводимых властями страны из-за коронавирусной инфекции, прошли в ночь на воскресенье в ряде китайских городов, сообщает AP. В частности, в Шанхае на акцию протеста в полночь собрались примерно 300 человек.

На нефтяном рынке в понедельник цены также просели из-за опасений сокращения спроса в Китае на фоне сохраняющих карантинных мер по борьбе с COVID-19, которые уже привели к акциям протеста.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,19 за баррель (-1,7% и -2% в пятницу), декабрьская цена WTI - $75,45 за баррель (-1,1% и -2,1% в пятницу).

Акции протеста в минувшие выходные прошли в городах по всей стране, включая столицу Пекин, а также Шанхай, Синьцзян и Ухань, который изначально был эпицентром распространения COVID-19.

Эксперты опасаются, что неожиданно массовые протесты в Китае, являющемся крупнейшим в мире импортером нефти, могут спровоцировать жесткую реакцию со стороны властей КНР, отмечает агентство Bloomberg.

Власти китайского города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) с населением около 17 млн человек распорядились перевести на работу из дома большинство сотрудников коммерческого сектора и госслужащих в связи с угрозой COVID-19, сообщают западные СМИ. Такой режим работы должен продлиться с понедельника по пятницу.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 4,6%, WTI - на 4,8%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции VEON (MOEX: VEON) (-10,9%), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (-6,4%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-4,1%), бумаги ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-3,7%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-3,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,9%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-2,6%).

Совет директоров ПАО "Россети Московский регион" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании одобрить выплату дивидендов за январь-сентябрь 2022 года в размере 0,0849 руб. на акцию, сообщила компания.

Выросли акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+32% и +13,6% "префы"), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+9%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+9%).

Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" планирует завершить 2022 год с прибылью по МСФО, несмотря на убыток по итогам первого полугодия, и значительно улучшить финансовые результаты в 2023 году за счет запуска нового производства LCV, сообщила журналистам совладелец (20%) и заместитель гендиректора ПАО "Соллерс" Зоя Каика.

Как сообщалось, по итогам 6 месяцев 2022 года "Соллерс" получил 1,1 млрд рублей чистого убытка по МСФО, снизив выручку на 29%, до 28,2 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 25,26 млрд рублей (из них 5,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,07 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 2,51 млрд рублей на акции "Полюса").