Цены евробондов РФ продемонстрировали в понедельник смешанную динамику на фоне отсутствия четкого тренда в секторе UST

Москва. 28 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник смешанную динамику на фоне отсутствия ярко выраженного тренда в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 4 базисных пункта - до 58,26% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 10,73% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 54 базисных пункта - до 45,06% от номинала (его доходность выросла на 14 базисных пунктов и составила 12,39% годовых). Вместе с тем котировки бумаг с погашением в 2042 году выросли в понедельник всего на 1 базисный пункт к предыдущему закрытию - до 58,97% от номинала (доходность не изменилась и составила 10,35% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2 базисных пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 276 базисных пунктов - до 43,28% от номинала (их доходность выросла на 223 базисных пунктов - до 31,8% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году упали в цене на 278 базисных пунктов, подешевев до 42,9% от номинала (их доходность выросла на 180 базисных пунктов - до 26,4% годовых), котировки евробондов РФ с погашением в 2029 году снизились на 55 базисных пунктов, до 42,27% от номинала (их доходность выросла на 28 базисных пунктов - до 20,89% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году прибавил в цене 54 базисных пункта, подорожав до 73,5% от номинала (его доходность снизилась на 96 базисных пунктов - до 46,49% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день всего на 3 базисных пункта, составив 65,15% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 28 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом поддержку еврооблигациям России оказывает такой фактор, как отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику.

Американские фондовые индексы начали первые торги этой недели снижением из-за падения "аппетита" инвесторов к риску на фоне роста напряженности в Китае в связи с новыми антиковидными ограничениями. Акции протеста прошли в городах по всему Китаю, включая столицу Пекин, а также Шанхай, Синьцзян и Ухань, который изначально был эпицентром распространения COVID-19, сообщает агентство Bloomberg. Глобальные инвесторы обеспокоены тем, что усиление ограничений деловой активности в КНР, второй крупнейшей экономики мира, может спровоцировать замедление глобального экономического роста.

Трейдеры на этой неделе ждут публикации ряда важных показателей, включая пересмотренные данные об изменении ВВП США в третьем квартале, а также данные о состоянии американского рынка труда в ноябре. Рынок также следит за сезоном предрождественского шопинга. В "Черную пятницу" совокупные онлайн-покупки американцев составили рекордные $9,12 млрд, показали данные Adobe Analytics. Это на 2,3% превышает прошлогодний показатель.