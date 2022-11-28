Уровень $80/барр. - нижняя граница вероятного торгового диапазона нефти на текущей неделе - "Мои Инвестиции"

Уровень $80 за баррель Brent - нижняя граница вероятного торгового диапазона нефти на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Эксперты указывают на ряд факторов, оказывающих давление на котировки нефти:

- Политика нулевой терпимости к COVID-19 в Китае увеличивает риски низкого спроса на нефть со стороны одного из ключевых покупателей в мире.

- США выдали лицензию компании Chevron на право добывать нефть, производить нефтепродукты в Венесуэле и поставлять их в США. Ослабление санкций против Венесуэлы может высвободить ~0,1-0,2 млн б/с добычи, по нашим оценкам аналитиков. Это может добавить ~0,2% мирового потребления нефти в краткосрочном периоде.

- С 5 декабря ЕС вводит эмбарго на российскую нефть, доставленную морским путем. Как формально будет работать "потолок цен" (какую установят стоимость и возможность присоединения к соглашению) пока неясно. Россия сохраняет жесткую позицию в отношении стран-участниц этого соглашения.

- Предстоящую встречу ОПЕК+ 4 декабря нельзя считать рядовым событием, полагают эксперты, поскольку она состоится накануне вступления в силу эмбарго. Теоретически ОПЕК+ может принять решение о дальнейшем сокращении добычи для поддержания баланса на рынке нефти с приемлемым уровнем цен.

"Таким образом, мы бы рассматривали уровень в $80/барр. за Brent в качестве нижней границы диапазона ожиданий на конец этой недели (при этом вероятна внутринедельная волатильность с тестированием более низких уровней)", - прогнозируют стратеги телеграм-канала.

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