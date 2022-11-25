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25 ноября 2022 года 19:50

Котировки евробондов РФ за неделю продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на выросшие в цене UST

Москва. 25 ноября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на выросшие в цене американские казначейские обязательства (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Начало недели было не совсем благоприятным для инвесторов в российские облигации - котировки большинства выпусков 21 ноября умеренно снизились на фоне падения у глобальных инвесторов "аппетита к риску" на новостях о новой волне роста заболеваемости COVID-19 в Китае. При этом US Treasuries, напротив, выросли в цене за счет спроса участников рынка на "защитные" активы. В выходные в Пекине впервые за полгода было зафиксировано три случая летального исхода от последствий COVID-19, сообщил Bloomberg. В китайском городе Гуанчжоу власти закрыли крупнейший район Байюнь в попытке сдержать вспышку заболеваемости, написала Associated Press.

Участники рынка опасались, что Пекин может пойти на очередное ужесточение мер по борьбе с распространением COVID-19, что может вызвать экономический спад, усложнение ситуации в цепочках поставок для многих компаний и снижение спроса на энергоресурсы. Вероятность продления политики нулевой терпимости Китая к коронавирусу негативно сказывается на международных финансовых рынках в этом году. В понедельник после появления сообщений о скачке заболеваемости в КНР "в минусе" стали торговаться фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, некоторых стран Западной Европы и рынки сырьевых товаров.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 22 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

Глобальные инвесторы находились в ожидании публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). На прошлом заседании Федрезерв в очередной раз увеличил ставку на 75 базисных пунктов и намекнул на возможность замедления темпов ее подъема на последующих заседаниях. В понедельник главы федеральных резервных банков (ФРБ) Кливленда и Сан-Франциско Лоретта Местер и Мэри Дейли дали понять, что Федрезерв замедлит темпы повышения процентной ставки в следующем месяце, подчеркнув при этом, что необходимость дальнейшего ужесточения политики сохраняется.

Цены на нефть ускорили рост в ходе вечерних торгов во вторник, поднявшись на 2%. Инвесторы оценивали перспективы спроса и предложения на глобальном топливном рынке. В ходе сессии днем ранее цены падали более чем на 5% на сообщениях в СМИ, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ изучают возможность увеличения квоты на добычу нефти в объеме до 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) на заседании 4 декабря. Эр-Рияд, однако, опроверг это сообщение, заявив, что не исключает даже снижения производства для балансировки спроса и предложения. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи написал в Twitter, что его страна также не ведет никаких переговоров об изменении нынешних договоренностей по квотам, которые действуют до конца 2023 года.

Расстановка сил в секторе отечественных евробондов в середине недели не изменилась - колебания котировок вновь проходили без ярко выраженной направленности, в то время как цены американских казначейских обязательств продолжили плавно подрастать.

Спред между доходностями двух- и десятилетних гособлигаций США достиг максимума с 5 октября 1981 года. Тогда инфляция превышала 10%, а базовая процентная ставка находилась около 19% годовых. В тот момент доходность двухлетних госбумаг была на 79,4 базисного пункта выше, чем десятилетних. По итогам торгов во вторник эта разница составляла 76 базисных пунктов. Эта инверсия (когда доходность двухлетних US Treasuries больше, чем десятилетних) является одним из самых надежных индикаторов рецессии на рынке. При нормальной ситуации в экономике доходность бумаг с более длительными сроками обращения превосходит подобные показатели более "коротких" облигаций.

Рост инверсии обусловлен обеспокоенностью трейдеров ростом случаев заболеваний COVID-19 в Китае. Власти КНР в рамках политики "нулевой терпимости" вводят ограничительные меры, что может вызвать снижение спроса со стороны Китая, который является крупным потребителем многих видов сырья. Также сохраняются опасения по поводу рецессии в США в 2023 году, отмечают аналитики Deutsche Bank. В ходе торгов в среду доходность двухлетних гособлигаций США находится на уровне 4,5% годовых, десятилетних - 3,73% годовых.

Активность торгов российскими еврооблигациями 24 ноября была крайне низкой из-за праздничного дня в США (День благодарения). В последний день недели активность торгов отечественными евробондами несколько возросла, но все равно оставалась ниже обычного из-за "короткого" рабочего дня в Соединенных Штатах. При этом какой-либо ярко выраженной динамики цен на рынке вновь не сформировалось.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменись в цене за неделю - котировки остались на уровне 58,09% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 10,75% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,96% - до 59,09% от номинала (их доходность снизилась за пять дней на 8 базисных пунктов и составила 10,32% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 7 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 0,5%, подорожав до 45,83% от номинала (его доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 12,19% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 0,92% - до 46,8% от номинала (их доходность снизилась на 175 базисных пунктов - до 28,96% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подорожали на 0,32%, до 42,89% от номинала (их доходность не изменилась и составила 20,56% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2027 году подешевели за пять дней на 0,12% - до 45,86% от номинала (их доходность выросла на 14 базисных пунктов и составила 24,47% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году потерял в цене 1,3%, подешевев до 72,66% от номинала (его доходность выросла на 316 базисных пунктов - до 47,9% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за неделю на 0,45%, составив 65,19% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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