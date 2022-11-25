Рынок акций РФ на неделе просел умеренно просел по индексам вслед за нефтью

Рынок акций РФ на минувшей неделе умеренно просел по индексам вслед за подешевевшей нефтью из-за карантинов в Китае и в ожидании установления Западом потолка цен для российского сырья; сдерживающим фактором выступило затишье в геополитике и смешанные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс Мосбиржи закрепился ниже рубежа 2200 пунктов.

По итогам торгов с 21 по 25 ноября индекс МосБиржи снизился на 0,5% и составил 2195,17 пункта, индекс РТС потерял также 0,5% и достиг 1141,07 пункта на фоне роста доллара до 60,58 руб./$1 (+0,18 рубля) и просевшей январской нефти Brent до $85,36 за баррель (-2,7%).

Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за мировыми фондовыми площадками и обвалившейся нефтью (Brent упала ниже $83 за баррель) из-за опасений относительно дальнейшего роста процентных ставок в мире и на фоне сообщений о возможном наращивании добычи нефти странами ОПЕК; индекс Мосбиржи опустился ниже 2170 пунктов, обновив минимум на закрытие с 3 ноября.

Издание Wall Street Journal сообщило, что Саудовская Аравия и другие производители нефти ОПЕК обсуждают увеличение добычи, что может помочь преодолеть разногласия с администрацией президента США Джо Байдена и сохранить поток нефти на фоне новых попыток сдержать российскую нефтяную промышленность из-за военного конфликта на Украине.

Упали расписки Qiwi (-7,3%), где игроки фиксировали прибыль после ралли предыдущей недели. Продажи начались по факту выхода сильного квартального отчета по МСФО и новостей о неготовности компании к выплате дивидендов. Qiwi в III квартале 2022 года увеличила общую чистую выручку по МСФО на 35,9% (до 8,725 млрд рублей), скорректированная чистая прибыль выросла в 1,7 раза (до 4,690 млрд рублей).

Во вторник рынок акций РФ вырос благодаря улучшению настроений на внешних фондовых площадках и растущей нефти (Brent превысила $89 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 2200 пунктов во главе с бумагами металлургов, "Роснефти" (+2,6%) и расписками TCS Group (+2,5%).

Вечером в понедельник стало известно, что суд по защите конкуренции и прав потребителей Польши отменил решение польского антимонопольного регулятора о наложении штрафов на "Газпром" (+0,4%) и пять европейских компаний - участников проекта строительства газопровода "Северный поток 2", в размере 10% от выручки (штраф для "Газпрома" составил $7,755 млрд).

Цены на нефть Brent отскочили вверх после того, как власти Саудовской Аравии опровергли слухи о планах наращивания добычи, а также заявили, что, напротив, не исключает снижения производства для балансировки спроса и предложения. Сдерживающим фактором для нефти выступили опасения, что Пекин может пойти на очередное ужесточение мер по борьбе с распространением COVID-19, что выльется в экономический спад, усложнит ситуацию в цепочках поставок и приведет к сокращению спроса.

Тем временем, вице-премьер правительства РФ Александр Новак напомнил, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые присоединятся к механизму "ценового потолка", возможно, для этого придется сократить добычу.

В среду рынок акций РФ продолжил подъем вслед за внешними фондовыми площадками и на фоне прогнозов по динамике ВВП РФ в текущем году, рост сдерживался подешевевшей нефтью (Brent откатилась ниже $85 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2210 пунктов во главе с бумагами золотодобытчиков, при этом подешевели расписки TCS Group (-2,7%) после выхода квартального отчета.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам заявил в среду, что спад ВВП РФ в 2022 году, по прогнозам правительства, может оказаться менее 3%.

TCS Group в III квартале получила 5,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 2,8 раза меньше прибыли за аналогичный период 2021 года (16,5 млрд рублей). Как говорится в сообщении группы, за 9 месяцев 2022 года чистая прибыль сократилась в 4,6 раза - до 10,1 млрд рублей по сравнению с 46,8 млрд рублей прибыли за январь-сентябрь 2021 года. Снижение чистой прибыли в III квартале группа TCS объяснила ростом стоимости фондирования и консервативным подходом к формированию резервов.

Нефть подешевела на слухах о скором согласовании потолка цен на поставки нефти из России, при этом статистика о запасах сырья в США была проигнорирована (запасы нефти в США за неделю сократились сильнее ожиданий, но превысило прогнозы увеличение резервов бензина и дистиллятов).

В четверг рынок акций РФ провел основные торги в консолидации при смешанной динамике фишек на фоне выходного в США (День благодарения), снижение нефти нивелировало попытки роста вслед за мировыми фондовыми площадками на сигналах от Федрезерва США о замедлении темпов дальнейшего подъема ключевой ставки. Индекс МосБиржи остался в районе 2210 пунктов, раллировали акции VEON (+27,9%) на новостях о планах продажи ПАО "Вымпелком" локальным менеджерам.

В протоколе ноябрьского заседания ФРС было отмечено, что "замедление темпов роста процентных ставок, вероятно, вскоре будет целесообразным".

На нефтяном рынке цены оставались под давлением продаж на фоне бесплодных переговоров западных стран о введении "потолка" цен на российскую нефть. По данным западных СМИ, против предложенной G7 цены в $65-70 за баррель выступили Польша, Эстония и Латвия, которые считают, что она чрезмерно высока и оставляет России слишком высокий доход. При этом Кипр, Греция и Мальта, напротив, считают этот уровень слишком низким.

В пятницу рынок акций РФ умеренно просел в рамках фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, поддержкой выступила стабилизация нефти (Brent поднялась к $85,4 за баррель). Индекс МосБиржи не смог удержаться выше рубежа 2200 пунктов на фоне укрепления рубля. Упали акции ПАО "Лензолото" (-21,9%) после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев (3508 рублей на обыкновенную акцию, промежуточные дивиденды на "префы" не предусмотрены).

Акции "Яндекса" (-5,1%) подешевели на новостях о корпоративной реструктуризации, в рамках которой компания будет разделена на российский и международный бизнесы.

Нефть завершила неделю в "минусе" из-за опасений в отношении перспектив китайского спроса.

В период с 21 по 25 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+10%), "Энел Россия" (+10%), "Детского мира" (+10%); хуже рынка оказались бумаги "Распадской" (-4%), МКПАО "ЭН+ Групп" (-4%), расписки TCS Group (-4%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе по-прежнему будут определять геополитические новости, корпоративные события и расстановка сил на внешних площадках. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2150-2250 пунктов, для индекса РТС - 1100-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".