"Финам" сохраняет рейтинг акций China Hongqiao Group на уровне "покупать" с целевой ценой HKD13,06 и потенциалом роста 90,9%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции China Hongqiao Group демонстрируют более уверенную динамику по сравнению с отраслевым индексом и выглядят в целом сильнее рынка, - пишут эксперты. - По результатам I полугодия выручка компании увеличилась в годовом исчислении на 31% до 68,74 млрд юаней. Дивидендная доходность акций China Hongqiao Group - самая высокая среди эмитентов алюминиевой отрасли. По нашим расчетам, акции China Hongqiao оценены заметно ниже бумаг сопоставимых китайских отраслевых эмитентов. При этом даже с применением странового дисконта 30% они имеют солидный потенциал роста в сравнении с крупнейшими мировыми производителями первичного алюминия".

China Hongqiao Group ("Чайна Хунцяо Груп") - крупнейший в мире производитель алюминия. Компания имеет диверсифицированный портфель продуктов и охватывает всю производственную цепочку, включая бокситы, глинозем, первичный алюминий, глубокую переработку алюминия и энергетику.

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