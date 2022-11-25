"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Palo Alto Networks c целевой ценой $221,40 за штуку на конец 2023 года и потенциалом роста 27,9%, говорится в материале инвесткомпании.

"Акции Palo Alto выглядят лучше рынка на протяжении 2022 года, и мы полагаем, что эта тенденция получит продолжение. Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы компании как на краткосрочном горизонте, так и на долгосрочном. Отчет Palo Alto за 1 кв. 2023 ф. г. задал сильный старт для нового финансового года. Ключевые показатели превысили рыночные ожидания и собственные прогнозы компании. Опираясь на результаты отчета, Palo Alto повысила прогнозы по всем ключевым показателям на конец 2023 ф. г., что вселяет оптимизм", - отмечает аналитик Ксения Лапшина.

Palo Alto Networks - американская компания, глобальный лидер в области информационной безопасности по размеру выручки, количеству клиентов и капитализации. Компания оперирует в трех сегментах: сетевая безопасность, облачная безопасность и специализированное ПО для служб безопасности.

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