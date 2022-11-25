"Финам" сохраняет рейтинг акций Meituan на уровне "покупать" с целевой ценой HKD190,10 на май 2023 года и потенциалом роста 39% с текущих уровней, говорится в материале инвесткомпании.

"По итогам III квартала 2022г Meituan отчиталась о росте совокупной выручки на 28% г/г до 62,6 млрд юаней. В соответствии с нашими ожиданиями, динамика выручки значительно улучшилась по сравнению с прошлым кварталом, тогда рост составлял 16% г/г. За отчетный квартал Meituan существенно улучшила операционную эффективность, впервые компания зафиксировала операционную прибыль в размере 988 млн юаней (операционный убыток 10,1 млрд юаней годом ранее). Также впервые компания показала квартальную чистую прибыль в размере 1,2 млрд юаней (чистый убыток 10 млрд юаней годом ранее). Отчет компании оказался значительно лучше, чем у многих других китайских техов, что подтверждает устойчивость бизнеса Meituan в такие непростые времена, как сейчас", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

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