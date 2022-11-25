Рубль днем подрастает к доллару и евро на фоне пика налоговых выплат ноября

Москва. 25 ноября. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях спроса на рублевую ликвидность в день перечисления в бюджет основных налоговых платежей месяца.

Курс доллара США составил 60,46 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,84 руб./EUR1, подешевев на 35,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,6 копейки - до 61,53 рубля. Курс китайского юаня опустился на 2,6 копейки - до 8,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на дневных торгах, поддержку ему продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца (в пятницу в бюджет должны быть перечислены НДС, НДПИ и акцизы), при этом в последние два дня наблюдается снижение торговой активности. В четверг в США отмечался День благодарения, в связи с этим биржи в стране были закрыты. Сегодня из-за "Черной пятницы" американские биржи закроются раньше обычного - в 21:00 МСК.

Участники рынков продолжают анализировать протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, опубликованный ранее на этой неделе. Подавляющее большинство руководителей Федрезерва поддерживает мнение о необходимости замедления темпов подъема базовой процентной ставки в скором времени, сообщалось в протоколе заседания, прошедшего 1-2 ноября.

В ноябре ФРС повысила ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам четвертого заседания подряд. В настоящее время ставка находится на максимуме с января 2008 года - 3,75-4% годовых.

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) ограничен в возможности замедления темпов подъема ключевых процентных ставок, поскольку меры поддержки домохозяйств и бизнеса, принимаемые правительствами стран еврозоны, будут поддерживать высокую инфляцию в течение долгого времени, заявила член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель в ходе конференции в Лондоне.

"Крупнейший риск для центробанков по-прежнему заключается в том, что денежно-кредитная политика может быть откалибрована на основе неверных предпосылок о скором замедлении инфляции и, соответственно, на основе недооценки инфляции", - приводит ее слова газета Financial Times.

"Торги на локальном валютном рынке в пятницу проходят в довольно узком диапазоне с минимальной активностью участников. Низкая активность и отсутствие "резких движений" на рынке в том числе обусловлены и невысокой торговой активностью на глобальных рынках из-за укороченной торговой сессии в США. В пятницу банки РФ проводят основные налоговые перечисления в бюджет, но в целом рубль не ощущает заметной поддержки от данного события. Отметим, что накануне были проведены предварительные налоговые расчеты, однако сальдо ликвидности по бюджетному каналу осталось в плюсе из-за встречного привлечения банками бюджетных средств от Федерального казначейства (в равной степени через операции РЕПО и депозиты). Впрочем, можно ожидать, что по итогам пятницы запасы ликвидности все же заметно сократятся. Однако вряд ли это ощутимо повлияет на валютный курс, так как необходимый объем рублевой ликвидности для уплаты в бюджет, судя по всему, уже аккумулирован в системе. В данных условиях рубль все еще сохраняет шансы на обновление максимума двух последних недель, однако тестирование отметки в 60 за доллар становится событием маловероятным", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль по отношению к доллару продолжает консолидироваться в диапазоне 60-62 за доллар. Торгуется в районе 60,5. Национальная валюта в полной мере не смогла воспользоваться налоговым периодом, который завершится 25 ноября, а именно: значительно укрепиться по отношению к иностранным валютам. В свою очередь, слабость на нефтяном рынке в ближайшей перспективе может оказать негативное влияние на рубль. Ближайший ориентир снижения рубля по отношению к доллару - это верхняя граница текущего диапазона 62", - говорит руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть поднимаются в пятницу днем, но завершают неделю снижением более чем на 2% на фоне усиливающихся опасений трейдеров в отношении перспектив китайского спроса.

Заболеваемость COVID-19 в КНР продолжает расти, что вынуждает власти вводить новые карантинные меры, отмечает Bloomberg.

Инвесторы продолжают следить за переговорами в Евросоюзе относительно потолка цен на российскую нефть. Последние сообщения СМИ показывают, что ценовой предел может быть установлен на достаточно высоком уровне, чтобы мировой рынок избежал потери существенного объема сырья из РФ.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу составляет $86,71 за баррель, что на 1,61% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 2,31%, до $79,74 за баррель. Накануне основные торги в США не проводились из-за выходного (День благодарения).

Как сообщила в четверг The Wall Street Journal, страны ЕС продолжают обсуждать, на каком конкретно уровне должен быть установлен потолок цен на российскую нефть. Против предложенной G7 цены в $65-70 за баррель выступили Польша, Эстония и Латвия, которые считают, что она чрезмерно высока и оставляет России слишком высокий доход. При этом Кипр, Греция и Мальта, - страны с развитой судоходной отраслью, напротив, считают этот уровень слишком низким.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,27% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 8,21% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно четверга - 8,39% и 8,49% годовых соответственно.