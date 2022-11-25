ПСБ подтверждает прогнозную цену акций МТС на уровне 278 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают прогнозную цену акций "МТС" на уровне 278 руб. за штуку, отмечается в комментарии банка.

"Мосбиржа" включит акции "МТС" в индекс "голубых фишек" вместо "Полиметалла". Акции "МТС" уже входили в индекс Мосбиржи, который является ориентиром для некоторых фондов, поэтому их добавление в индекс "голубых фишек" вряд ли окажет сильное влияние на их котировки. Новость создает позитивный фон для эмитента. При этом наиболее значимой для акций "МТС" будет обновленная дивидендная политика. Наша целевая цена для бумаг "МТС" - 278 руб./акция", - пишут эксперты ПСБ.

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