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Главная / Мнения аналитиков / ПСБ подтверждает прогнозную цену акций МТС на уровне 278 руб
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25 ноября 2022 года 15:52
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций МТС на уровне 278 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают прогнозную цену акций "МТС" на уровне 278 руб. за штуку, отмечается в комментарии банка. "Мосбиржа" включит акции "МТС" в индекс "голубых фишек" вместо "Полиметалла". Акции "МТС" уже входили в индекс Мосбиржи, который является ориентиром для некоторых фондов, поэтому их добавление в индекс "голубых фишек" вряд ли окажет сильное влияние на их котировки. Новость создает позитивный фон для эмитента. При этом наиболее значимой для акций "МТС" будет обновленная дивидендная политика. Наша целевая цена для бумаг "МТС" - 278 руб./акция", - пишут эксперты ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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