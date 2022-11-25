"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям AgriBank класса Н с целевой ценой HKD2,96 на конец 2023г, что предполагает потенциал роста 17,4%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса AgriBank, - пишет аналитик Игорь Додонов. - В ближайшие годы экономика КНР, вероятно, продолжит показывать темпы роста, превышающие среднемировые, и на таком фоне следует ожидать сохранения высокого спроса на финансовые услуги в стране. Это по-прежнему будет поддерживать финансовые показатели AgriBank, учитывая сильную позицию банка в секторе. Акции банка выглядят недорогими по мультипликаторам и, по нашим оценкам, обладают неплохим потенциалом роста".

Agricultural Bank of China (AgriBank) является одним из крупнейших банков Китая и мира по величине активов.

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