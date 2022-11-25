ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% по итогам декабрьского заседания - Sber CIB

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам заседания 16 декабря, полагают аналитики Sber CIB.

"Ожидания россиян относительно годовой инфляции снизились в ноябре до 12,2% против 12,8% в октябре. Хотя они снизились, но всё ещё довольно высокие: в предкризисном 2019 году ожидания в среднем составляли 9%. В отличие от ожиданий населения, прогнозы компаний в отношении цен, напротив, выросли. Учитывая последние данные по недельной инфляции и то, что факторы ускорения и замедления инфляции выглядят сбалансированными, мы ожидаем, что по итогам этого года инфляция составит 12%. В соответствии с этим прогнозом, ЦБ на заседании 16 декабря оставит ключевую ставку без изменений", - пишут эксперты.

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