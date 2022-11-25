Акции Россети Центр - возможная ставка на дивиденды - "Открытие Инвестиции"

Покупка акций ПАО "Россети Центр" - возможная ставка на дивиденды, считает главный аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Тимур Хайруллин.

"Чистая прибыль "Россети Центр" за 9 месяцев 2022 года по МСФО составила 0,48 млрд руб., что в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Мы полагаем, что инвестиционная привлекательность компании зависит от дивидендной доходности акций. Эмитент собирается заплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2022 года, - отмечает Хайруллин в обзоре. - Чистая прибыль "Россети Центр" по МСФО за 9 месяцев оказалась на 11% выше, чем по РСБУ (на данный момент дивидендная политика по холдингу "Россети" предусматривает правило, по которому дивиденды выплачиваются из большей величины прибыли - по РСБУ или МСФО - в размере не менее 50%). Соответственно, дивиденды по акциям "Россети Центр" могут составить 0,3 руб. на бумагу, что соответствует дивидендной доходности в 10,5%. Мы полагаем, что бумаги компании могут стать неплохим вариантом для инвестирования".

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