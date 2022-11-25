ЦБР, вероятно, вернется к изменению направленности монетарной политики не раньше 1П23 - Райффайзенбанк

Банк России, вероятно, вернется к изменению направленности монетарной политики не раньше первого полугодия 2023 года, считают аналитики Райффайзенбанка.

"ЦБ РФ в комментарии к публикации отчета ООО "инФОМ" отмечает, что инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Судя по всему, такой комментарий говорит о сохранении нейтрального сигнала регулятора, несмотря на определенное улучшение в наблюдаемой статистике. Более того, регулятор продолжает указывать на преобладание проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте - на наш взгляд, преимущественно на фоне отложенных ценовых эффектов от трансформации экономики. Мы полагаем, что в условиях повышенной неопределенности, Банк России может вернуться к изменению направленности монетарной политики не раньше первого полугодия 2023 года". - указывают эксперты в комментарии.

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