Рынок акций РФ утром просел ниже 2200п по индексу МосБиржи во главе с металлургами и Роснефтью

Москва. 25 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается в рамках фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, поддержкой выступает подросшая нефть. Индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 2200 пунктов на фоне укрепления рубля, лидерами отката выступают бумаги металлургов и "Роснефти".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2197,52 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1145,18 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1%.

Доллар просел до 60,45 рубля (-0,22 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Роснефти" (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -0,6% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,5% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,2%), OZON (MOEX: OZON) (-0,2%).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%).

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу нейтральный. Наблюдаются новые рекорды заболеваемости COVID-19 в Китае, но распространяющийся штамм оказался достаточно щадящим. Тем не менее, спрос на нефть в Китае снижается.

Однако нефть в пятницу умеренно растет на рисках нелогичного разрушительного решения по потолку цен на российские поставки. Похоже, что в пятницу российский рынок также проведет в консолидации, но под занавес торгов может состояться снижение, так как выходные на рынке традиционно рассматриваются в качестве периода повышенных рисков, полагает аналитик.

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, настроения на мировых рынках в пятницу смешанные, нефть немного подросла, но это не сильно меняет картину на фоне ощутимого падения последних дней.

В США в пятницу короткий рабочий день, из-за чего волатильность рынков будет сниженной, а также "черная пятница", результаты которой покажут покупательную способность потребителей.

Индекс МосБиржи продолжит колебания в районе 2200 пунктов - поводов для активизации спроса на "фишки" в условиях дефицита значимых новостей и безыдейности, царящей на рынке нефти, не наблюдается, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть стабильны после сдержанных изменений накануне, настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Страны ЕС в пятницу могут продолжить обсуждение потолка цен на российскую нефть, консенсуса по которому пока достигнуто не было.

ЕЦБ в протоколах предыдущего заседания дал понять, что готов продолжать активное повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. Нефтяные цены Brent и WTI остаются на расстоянии от ноябрьских минимумов $82,38 и $75,3 за баррель соответственно на фоне неопределенности в отношении уровня потолка цен на российскую нефть. В "большой семерке" ранее предложили закупать нефть не дороже $65-70 за баррель, но консенсуса не удается достичь в Евросоюзе, некоторые страны которого говорят об уровне $30 за баррель. Чем выше риски прекращения поставок нефти из России из-за введения потолка, тем более "бычьим" становится фактор его ввода для котировок, полагает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС пытаются стабилизироваться вблизи уровней 2210 и 1150 пунктов, в пятницу рынок уже может не показать значительных изменений и завершит неделю консолидацией вблизи текущих значений. Дивидендные новости в пятницу могут поступить от "Россетей" (MOEX: RSTI) и "Ленэнерго", советы директоров которых примут рекомендации по выплатам за 9 месяцев текущего года. Если цены на российскую нефть в ЕС будут ограничены уровнем ниже предложенного ранее $65-70 за баррель, международные нефтяные котировки могут получить импульс к росту в связи с увеличением рисков приостановки поставок из России, полагает Кожухова.

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня благодарения. В пятницу торги в США завершатся раньше обычного - в 21:00 МСК.

В пятницу в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,35%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,6%), слабо "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют в пределах 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Инвесторы фиксируют часть прибыли после роста накануне вслед за публикацией протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего, что подавляющее большинство руководителей американского ЦБ видит необходимость в снижении темпов подъема базовой ставки.

Гонконгский рынок просел на фоне продолжающегося увеличения заболеваемости COVID-19 в Китае и новой волны карантинных мер в стране, ставящих под угрозу экономический рост. Как сообщает The Wall Street Journal, жесткие ковидные ограничения введены в ряде крупных городов страны - от северного портового Тяньцзиня до южного Гуанчжоу.

В то же время выросли акции китайских девелоперов, что поддержало рост индекса Shanghai Composite. Банки КНР за последние дни открыли кредитные линии застройщикам на общую сумму $162 млрд, сообщает Financial Times.

Ранее в этом месяце китайские регуляторы приняли пакет мер поддержки девелоперов, стремясь остановить спад в секторе, на долю которого приходится порядка четверти ВВП страны. Они также призвали банки наращивать кредитование застройщиков, чтобы помочь им в завершении недостроенных объектов.

ВВП Германии в III квартале вырос на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Изначально было объявлено о росте ВВП страны на 0,3% в июле-сентябре, и аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 1,3%, в то время как прежде сообщалось о повышении на 1,2%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу корректируются вверх, но завершают неделю снижением более чем на 2% на фоне усиливающихся опасений трейдеров в отношении перспектив китайского спроса.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $85,99 за баррель (+0,8% и -0,1% в четверг), январская цена WTI - $78,7 за баррель (+1% к уровню среды, накануне основные торги не проводились из-за празднования Дня благодарения).

Заболеваемость COVID-19 в КНР продолжает расти, что вынуждает власти вводить новые карантинные меры, отмечает Bloomberg.

Инвесторы продолжают следить за переговорами в Евросоюзе относительно потолка цен на российскую нефть. Последние сообщения СМИ показывают, что ценовой предел может быть установлен на достаточно высоком уровне, чтобы мировой рынок избежал потери существенного объема сырья из РФ.

Как сообщила в четверг The Wall Street Journal, страны ЕС продолжают обсуждать, на каком конкретно уровне должен быть установлен потолок цен на российскую нефть. Против предложенной G7 цены в $65-70 за баррель выступили Польша, Эстония и Латвия, которые считают, что она чрезмерно высока и оставляет России слишком высокий доход. При этом Кипр, Греция и Мальта, - страны с развитой судоходной отраслью, напротив, считают этот уровень слишком низким.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-16,3%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,7%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-1,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+6,1%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+5,7%), "префы" ПАО "Лензолото" (+4%), бумаги ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+2,4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1,8%).

Подросли акции телекоммуникационного холдинга VEON (MOEX: VEON) (+1,1%), в начале торгов бумаги поднимались более чем на 10% и обновили максимум более чем за 2 месяца на новостях о планах продажи ПАО "Вымпелком" локальным менеджерам.

Холдинг VEON заключил соглашение о продаже ПАО "Вымпелком" локальным менеджерам во главе с гендиректором российской компании Александром Торбаховым, сообщил накануне российский телеком-оператор. Ожидается, что сделка будет завершена до 1 июня 2023 года с возможностью продления сроков закрытия при определенных условиях. VEON выручит от продажи актива 130 млрд рублей, говорится в сообщении "Вымпелкома". В пресс-релизе VEON уточняется, что основная сумма будет выплачена за счет того, что российский бизнес переведет на себя часть долга холдинга.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 4,65 млрд рублей (из них 1,29 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 504,85 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 479,5 млн рублей на акции "Полюса").