Цена нефти, возможно, останется около $85/барр. по итогам пятницы - ПСБ

Цена нефти, возможно, останется около уровня в $85 за баррель по итогам торгов в пятницу, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Перспектива установления верхнего ценового предела на нефть из России, по нашему мнению, уже рынком учтена и в отсутствие сильного пересмотра вряд ли будет существенно влиять на сантимент. На первый план выходят ситуация с OVID-19 в КНР, по-прежнему сложная и заставляющая опасаться ослабления спроса в Азии, а также ожидания новостей со стартующего в пятницу сезона рождественских распродаж в США. Эти факторы могут сдерживать восстановление: ждем, что цена нефти марки Brent завершит неделю на текущих уровнях, в районе $85 за баррель", - пишет аналитик.

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