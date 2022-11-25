"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам Сургутнефтегаза

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" обыкновенным и привилегированным акциям "Сургутнефтегаза" с прогнозной стоимостью на уровне 25,5 рубля и 31,2 рубля за штуку соответственно на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Несмотря на крайне благоприятный момент для использования накопленных денежных средств, "Сургутнефтегаз" продолжает консервативно подходить к управлению своей "кубышкой". Данный фактор вместе с вероятным убытком по итогам года из-за отрицательной валютной переоценке привел к слабому перформансу акций нефтяника с начала года. При этом мы полагаем, что в настоящий момент падение является избыточным. Обыкновенные акции компании продолжают оставаться ставкой на маловероятное, но возможное распечатывание "кубышки", а "префы" по итогам следующего года могут вернуть свой дивидендный статус, если не произойдет форс-мажоров", - пишет в комментарии эксперт Сергей Кауфман.

"Сургутнефтегаз" - четвертая по объему добычи нефтяная компания в Российской Федерации. Основные направления деятельности - нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация.

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