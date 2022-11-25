Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых внешних факторов

Москва. 25 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых до конца этого года, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые биржи в четверг были закрыты в связи с праздничным днем (День благодарения).

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в пятницу. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,3% вслед за котировками акций технологических компаний. Трейдеры фиксируют прибыли после уверенного подъема рынка накануне вслед за публикацией протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего, что подавляющее большинство руководителей американского ЦБ видит необходимость в снижении темпов подъема базовой ставки.

Гонконгский рынок падает на фоне продолжающегося увеличения заболеваемости COVID-19 в Китае и новой волны карантинных мер в стране, ставящих под угрозу экономический рост. Индекс Hang Seng теряет 0,6%. В то же время акции китайских девелоперов дорожают, что поддерживает рост индекса Shanghai Composite (+0,7%). Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 поднялся в пятницу на 0,2%, южнокорейский KOSPI теряет 0,1%.

В свою очередь цены на нефть плавно поднимаются в пятницу, но завершают неделю снижением более чем на 2% на фоне усиливающихся опасений трейдеров в отношении перспектив китайского спроса. Заболеваемость COVID-19 в КНР продолжает расти, что вынуждает власти вводить новые карантинные меры. Инвесторы также продолжают следить за переговорами в Евросоюзе относительно потолка цен на российскую нефть. Последние сообщения СМИ показывают, что ценовой предел может быть установлен на достаточно высоком уровне, чтобы мировой рынок избежал потери существенного объема сырья из РФ. Против предложенной G7 цены в $65-70 за баррель выступили Польша, Эстония и Латвия, которые считают, что она чрезмерно высока и оставляет России слишком высокий доход. При этом Кипр, Греция и Мальта, - страны с развитой судоходной отраслью, напротив, считают этот уровень слишком низким.

На этом фоне стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в пятницу составила $85,44 за баррель, что на 0,12% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 0,1%, до $85,34 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,42%, до $78,27 за баррель. Накануне основные торги в США не проводились из-за выходного.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала почти в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,017 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,4 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 ноября вырос всего на 0,03% и составил 109,11 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 818,04 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-05R" (+0,45%), "ВЭБ.РФ-21" (+0,4%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-17R" (-0,96%), "МТС-001P-20" (-0,89%) и "Газпромбанк БО-17" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) завершил размещение 10-летних облигаций серии 001P-22P с офертой через 2,5 года объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 21 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,1% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9,31% годовых. Купоны полугодовые.

АО "Эфферон" полностью разместило выпуск 5-летних дебютных облигаций 1-й серии объемом 150 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых, 5-12-го купонов - 13,5% годовых, 13-20-го купонов - 12,5% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта (call-опцион), в случае отмены оферты предусмотрена амортизация - погашение частями в даты выплаты: 12-го купона - 25 %, 20-го купона - 75% (остаток номинальной стоимости).

ООО "РЕСО-лизинг" установило размер премии к ключевой ставке ЦБ 10-летних облигаций с офертой через 1,5 года серии БО-02П-02 объемом 6 млрд рублей в размере 2,3% годовых. Данный порядок расчета купонов будет распространяться на 1-3-й купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 24 ноября по спреду к ключевой ставке. По итогам закрытия книги заявок объем выпуска был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 6 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 28 ноября.

РН банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии БО-001P-10 объемом 7 млрд рублей в размере 10,6% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 10,88% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 24 ноября. В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен с 5 млрд рублей до 7 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 29 ноября.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) 25 ноября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 003P-05R объемом не менее 20 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 9,47% годовых. Купоны квартальные. Дата техразмещения будет определена позднее.

Альфа-банк 28 ноября начнет размещение 2-летнего выпуска облигаций серии 002Р-18 объемом 15 млрд рублей. Кредитная организация установила ставку 1-го купона бондов на уровне 9,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 9,46% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 22 ноября. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с не "менее 5 млрд рублей" до 15 млрд рублей.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 19-го купона биржевых облигаций серии БО-10 в размере 13,63% годовых. Компания разместила 15-летний выпуск на 25 млрд рублей в декабре 2013 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 8-11-го купонов облигаций серии 001P-06R на уровне 8,65% годовых. Компания разместила 20-летние бонды объемом 25 млрд рублей в июне 2019 года. Ставка текущего купона составляет 5,3% годовых. По бондам предусмотрена оферта с исполнением 6 декабря 2022 года.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 47-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 13,75% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 8-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-36-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.