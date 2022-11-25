Возможно снижение доходностей ОФЗ на 1-3 бп на торгах в пятницу - Sber CIB

Возможно снижение доходностей рублевых гособлигаций на 1-3 базисных пункта на торгах в пятницу на фоне опубликованных инфляционных ожиданий населения России (снижение в ноябре до 12,2% с 12,8% в октябре), говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Курс рубля в пятницу может протестировать сверху вниз отметку 60 руб./$1 (в течение дня российским компаниям предстоит уплата НДПИ в размере 1 трлн руб.), но он вряд ли закрепится на этом уровне, поскольку спрос на валюту, вероятно, также повысится, указывают эксперты инвестбанка.

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