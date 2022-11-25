Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется около 2200п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется около уровня в 2200 пунктов в течение торговой сессии в пятницу - поводов для активизации спроса на "фишки" в условиях дефицита значимых новостей и безыдейности, царящей на рынке нефти, не видно, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

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