Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы с прироста - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу повышением не более чем на 1%, в диапазоне 2210-2235 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Умеренное утреннее улучшение внешнего фона создает условия открытия индекса Мосбиржи с некоторым приростом. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в плоскости положительного изменения. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2200, 2180 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2240, 2250 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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