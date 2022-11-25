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25 ноября 2022 года 09:37

Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы с прироста - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу повышением не более чем на 1%, в диапазоне 2210-2235 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Умеренное утреннее улучшение внешнего фона создает условия открытия индекса Мосбиржи с некоторым приростом. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в плоскости положительного изменения. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2200, 2180 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2240, 2250 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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