Признаков выхода рубля из диапазона 60-61 руб./$1 в пятницу нет - BCS Express

Признаков выхода курса рубля из консолидационного диапазона 60-61 руб./$1 в пятницу не наблюдается, говорится в обзоре эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Валютный рынок стабилен, торговый диапазон по паре USD/RUB только лишь сокращается. Так, за последние 10 сессий курс ходил в пределах 1 рубля или 1,2%. Признаков выхода из консолидации 60-61 руб./$1 в пятницу не наблюдается. Стабильность курса рубля позитивна с точки зрения экономики и прогнозируемости бизнес-процессов, но в моменте мы видим отсутствие механизма, который бы компенсировал волатильность сырьевых цен. То есть падение нефти на 15% в ноябре никак не сказалось на динамике рубля - это негатив для акций нефтяных компаний, экспортные доходы которых снижаются", - пишет аналитик инвестиционной компании.

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