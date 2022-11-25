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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global Payments c прогнозной ценой $125
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25 ноября 2022 года 09:15
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global Payments c прогнозной ценой $125
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global Payments c прогнозной стоимостью на уровне $125 за штуку на конец 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Global Payments вполне успешно противостоит турбулентности на мировых рынках, вызванной рекордной инфляцией, повышением процентных ставок, эскалацией геополитики в ряде регионов мира. Компания демонстрирует умеренные, но стабильные темпы роста ключевых финансовых показателей без ущерба для маржинальности. Почти весь год акции торговались лучше широкого рынка и только после публикации последнего отчета немного растеряли преимущество. На текущий момент бумаги торгуются со средним дисконтом 27% по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, EV/S, P/S на 2023 год по отношению к аналогам. Считаем, что они могут стать хорошим дополнением к портфелю в периоды неопределенности и высокой волатильности", - пишет эксперт Ксения Лапшина. Global Payments - американская компания, разработчик платежных технологий и решений для бизнеса. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-GLOBAL/PAYMENTS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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