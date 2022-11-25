"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global Payments c прогнозной ценой $125

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global Payments c прогнозной стоимостью на уровне $125 за штуку на конец 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Global Payments вполне успешно противостоит турбулентности на мировых рынках, вызванной рекордной инфляцией, повышением процентных ставок, эскалацией геополитики в ряде регионов мира. Компания демонстрирует умеренные, но стабильные темпы роста ключевых финансовых показателей без ущерба для маржинальности. Почти весь год акции торговались лучше широкого рынка и только после публикации последнего отчета немного растеряли преимущество. На текущий момент бумаги торгуются со средним дисконтом 27% по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, EV/S, P/S на 2023 год по отношению к аналогам. Считаем, что они могут стать хорошим дополнением к портфелю в периоды неопределенности и высокой волатильности", - пишет эксперт Ксения Лапшина.

Global Payments - американская компания, разработчик платежных технологий и решений для бизнеса.

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