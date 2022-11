Цены на нефть завершают неделю снижением

Китайский рынок акций растет в пятницу, Япония и Гонконг торгуются в минусе. Цены на нефть растут в пятницу, но завершают неделю снижением, Brent - $85,74 за баррель.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в пятницу.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,4% вслед за котировками акций технологических компаний. Трейдеры фиксируют прибыли после уверенного подъема рынка накануне вслед за публикацией протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего, что подавляющее большинство руководителей американского ЦБ видит необходимость в снижении темпов подъема базовой ставки.

Акции Tokyo Electron теряют в цене 0,8% в ходе торгов в пятницу, Keyence Corp. - 1,6%, Advantest - 0,7%.

В то же время бумаги SoftBank Group подорожали на 0,1%, Tokyo Electric Power - на 4,4%, Mitsubishi Heavy Industries - на 0,3%.

Гонконгский рынок падает на фоне продолжающегося увеличения заболеваемости COVID-19 в Китае и новой волны карантинных мер в стране, ставящих под угрозу экономический рост. Индекс Hang Seng теряет 0,6%.

Как сообщает The Wall Street Journal, жесткие ковидные ограничения введены в ряде крупных городов страны - от северного портового Тяньцзиня до южного Гуанчжоу.

Ранее на этой неделе власти КНР объявили о новых мерах поддержки экономики, в том числе пообещали снизить норму резервирования для банков. Это, однако, не смогло успокоить трейдеров, опасающихся усиления спада в экономике страны.

Котировки акций китайских технологических гигантов, торгующихся в Гонконге, падают. Бумаги Tencent (SPB: 700) Holdings Ltd. подешевели на 3%, Meituan (SPB: 3690) - на 3,1%, Net Ease Inc. - на 2,5%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,4%.

В то же время акции китайских девелоперов дорожают, что поддерживает рост индекса Shanghai Composite (+0,7%). Стоимость бумаг China Vanke подскочила на 6,9%, Gemdale - на 9,7%, Greenland Holdings - 7,5%.

Банки КНР за последние дни открыли кредитные линии застройщикам на общую сумму $162 млрд, сообщает Financial Times.

Ранее в этом месяце китайские регуляторы приняли пакет мер поддержки девелоперов, стремясь остановить спад в секторе, на долю которого приходится порядка четверти ВВП страны. Они также призвали банки наращивать кредитование застройщиков, чтобы помочь им в завершении недостроенных объектов.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), крупнейший банк КНР по объему активов, сообщил в четверг, что открыл кредитные линии на 655 млрд юаней ($95 млрд) 12 девелоперам.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 поднялся в пятницу на 0,2%, южнокорейский KOSPI теряет 0,1%.

Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю снижением более чем на 2% на фоне усиливающихся опасений трейдеров в отношении перспектив китайского спроса.

Заболеваемость COVID-19 в КНР продолжает расти, что вынуждает власти вводить новые карантинные меры, отмечает Bloomberg.

Инвесторы продолжают следить за переговорами в Евросоюзе относительно потолка цен на российскую нефть. Последние сообщения СМИ показывают, что ценовой предел может быть установлен на достаточно высоком уровне, чтобы мировой рынок избежал потери существенного объема сырья из РФ.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск в пятницу составляет $85,74 за баррель, что на $0,4 (0,47%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,07 (0,1%), до $85,34 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,58 (0,74%), до $78,52 за баррель. Накануне основные торги в США не проводились из-за выходного (День благодарения).

Как сообщила в четверг The Wall Street Journal, страны ЕС продолжают обсуждать, на каком конкретно уровне должен быть установлен потолок цен на российскую нефть. Против предложенной G7 цены в $65-70 за баррель выступили Польша, Эстония и Латвия, которые считают, что она чрезмерно высока и оставляет России слишком высокий доход. При этом Кипр, Греция и Мальта, - страны с развитой судоходной отраслью, напротив, считают этот уровень слишком низким.

"Введение потолка цен на российскую нефть на уровне $65-70 за баррель не окажет существенного влияния на рынок, поскольку она уже и так продается по этой стоимости", - считает аналитик по сырьевому сектору Kotak Securities Ltd. Равинда Рао, мнение которого приводит Bloomberg.