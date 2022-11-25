25 ноября 2022 года 08:54
Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов на фоне низколиквидного рынка
Москва. 25 ноября. Доллар США едва заметно растет, юань не меняется на "Московской бирже" на старте торгов в пятницу, рубль стабилен на фоне низколиквидного рынка.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 60,77 руб./$1 (+9,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 38,34 коп. выше уровня действующего официального курса.
Китайский юань к этому времени снизился на "Московской бирже" на 0,5 коп. - до 8,444 рубля.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", поведение рубля в пятницу утром обусловлено низкой ликвидностью рынка: в ходе первой минуты торгов отмечались широкие спреды на покупку и продажу валюты, по итогам второй минуты курс доллара перешел к снижению относительно рубля (7,5 коп. к уровню предыдущего закрытия), а по итогам третьей и четвертой минут вовсе не было сделок. Низкая активность инвесторов объясняется тем, что в четверг в США отмечался День благодарения, в связи с этим торги на рынке не проводились. На следующий день ("Черная пятница") торги завершатся раньше обычного - в 21:00 мск.
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу показывают слабую разнонаправленную динамику: китайский CSI 300 растет на 0,45%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,22%, при этом японский Nikkei 225 снижается на 0,38%, гонконгский Hang Seng - на 0,97%, южнокорейский Kospi - на 0,18%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,23%.
Нефтяные котировки перешли к росту. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,55 за баррель, что на 0,25% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,36 за баррель, что на 0,54% выше итогового значения предыдущей сессии.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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25 ноября 2022 года 16:31
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25 ноября 2022 года 15:52
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"Мосбиржа" включит акции "МТС" в индекс "голубых фишек" вместо "Полиметалла". Акции "МТС" уже входили в индекс Мосбиржи, который является ориентиром для некоторых... читать дальше
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25 ноября 2022 года 15:43
Москва. 25 ноября. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях спроса на рублевую ликвидность в день перечисления в бюджет основных налоговых платежей месяца. читать дальше
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25 ноября 2022 года 15:18
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25 ноября 2022 года 13:42
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"С технической точки зрения на дневном графике индекс Мосбиржи "застрял" в краткосрочном боковике и никак не оторвется от технически значимого уровня... читать дальше
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25 ноября 2022 года 13:15
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25 ноября 2022 года 12:52
зможно ослабление курса пары доллар/рубль до уровня 60,75 руб./$1 к окончанию торговой сессии в пятницу в связи с прохождением пика ноябрьского налогового периода и в преддверии выходных, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной... читать дальше
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25 ноября 2022 года 12:33
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"ЦБ РФ в комментарии к публикации отчета ООО "инФОМ" отмечает, что инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Судя по всему, такой... читать дальше
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25 ноября 2022 года 12:10
"Финам" рекомендует покупать акции iShares U.S. Consumer Discretionary ETF с прогнозной стоимостью $75,24 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.
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25 ноября 2022 года 11:48
Курс рубля, скорее всего, ослабнет до уровней 64-66 руб./$1 к концу текущего года (базовый сценарий - ближе к верхней границе диапазона) из-за снижения профицита торгового баланса, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.
"Будущее объемов российского... читать дальше
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25 ноября 2022 года 11:40
Москва. 25 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается в рамках фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, поддержкой выступает подросшая нефть. Индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 2200 пунктов на фоне укрепления рубля, лидерами отката выступают бумаги металлургов и "Роснефти". читать дальше
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25 ноября 2022 года 11:29
Банк России может понизить ключевую ставку по итогам заседания 16 декабря 2022 года, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".
"Повышенные инфляционные ожидания населения и подросшие ценовые ожидания предприятий создают условия для того, чтобы регулятор занял более жесткую позицию по... читать дальше
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