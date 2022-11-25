Риски продолжения снижения котировок нефти сохраняются - BCS Express

Риски продолжения снижения котировок нефти в настоящее время сохраняются, сообщается в комментарии аналитиков BCS Express.

"Цены на нефть в четверг оставались стабильными. После снижения в предыдущий день это скорее негативный сигнал, который закрепляет негативную переоценку. Финального решения по потолку цен озвучено не было, в то время как ситуация с распространением COVID-19 в Китае все больше ухудшалась, разрушая надежды на быстрое восстановление. Фьючерсы на нефть марки Brent остаются вблизи многомесячных минимумов, угрожая более глубоким снижением при сохранении негативного сентимента. Пробой поддержки $83,8 за баррель может открыть дорогу к круглому значению $80", - указывают аналитики инвестиционной компании.

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