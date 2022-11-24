Рубль по итогам торгов четверга слегка повысился к доллару и увеличил потери к евро в условиях "тонкого" рынка

Москва. 24 ноября. Доллар США незначительно опустился, евро, напротив, несколько увеличил темпы роста на "Московской бирже" по итогам торгов четверга; рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях "тонкого" и низколиквидного рынка.

Курс доллара США составил 60,67 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 63,2 руб./EUR1, подорожав на 49,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 20,88 копейки - до 61,81 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 0,9 копейки - до 8,45 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка поднялся к доллару и упал евро в четверг в условиях "тонкого" и низколиквидного рынка. В четверг в США отмечается День благодарения, в связи с этим биржи в стране закрыты. На следующий день ("Черная пятница") торги завершатся раньше обычного - в 21:00 МСК. Поддержку рублю ранее в течение дня оказывала подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца (в пятницу в бюджет должны быть перечислены НДС, НДПИ и акцизы).

Разница в динамике доллара и евро объясняется падением американской валюты на рынке Forex. Доллар США активно снижается к большинству мировых валют, в том числе, к евро после того, как накануне вечером был опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Из документа понятно, что подавляющее большинство руководителей американского ЦБ поддерживает мнение о необходимости замедления темпов подъема базовой процентной ставки в скором времени.

"Некоторые из участников заседания заметили, что монетарная политика достигла состояния, при котором она является в достаточной мере ограничительной для достижения целей ФРС, и было бы целесообразным замедлить повышение ставки. Подавляющее большинство участников посчитали, что замедление темпов подъема, вероятно, будет уместным в скором времени", - говорится в протоколе.

Руководители американского ЦБ также отмечали наличие "существенной неопределенности" в отношении уровня, до которого следует повысить ставку, говоря, что их мнение в этом вопросе будет зависеть, в частности, от дальнейших статданных. Некоторые из них обозначили, что ставка "должна будет достигнуть несколько более высокого уровня, чем они ожидали прежде", учитывая отсутствие достаточных сигналов ослабления инфляции в США на данный момент, а также сохранение дисбаланса спроса и предложения в экономике.

Доля нерезидентов в ОФЗ в октябре 2022 года снизилась до 17,6% с 17,9%, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Значение этого долевого показателя на 1 ноября стало минимальным почти за 10 лет, с 1 декабря 2012 года, тогда доля нерезидентов составляла 17,4%. Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в октябре не изменился, составив 2,741 трлн рублей, таким же он был по состоянию на 1 августа.

В то же время объема рынка ОФЗ в октябре вырос на 224 млрд рублей, или на 1,5%, до 15 трлн 534 млрд рублей после роста на 7 млрд рублей в сентябре и на 2 млрд рублей в августе после снижения на 392 млрд рублей в июле с 15 трлн 693 трлн рублей.

Как рассказал "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, в четверг поддержку позициям рубля оказывали скачок цен на нефтяном рынке и глобальное ослабление американской валюты. "Впрочем, преодолеть отметку 60 руб. у пары "доллар-рубль" не получилось. Противовесом укреплению рубля выступали импортеры, а также спекулянты, ожидающие скорого эмбарго на российскую нефть. Мы полагаем, что по мере окончания налогового периода курс доллара вновь перейдет к росту, сначала протестировав диапазон 61-62 руб. В четверг заметной волатильности на валютном рынке не наблюдалось. Отметим, что в США сегодня выходной день, а завтра укороченный рабочий день, ввиду чего внешний фон скорее всего будет стабильным, а курс доллара продолжит проторговывать диапазон 60-61 руб.", - говорит Беспалов.

"В четверг, 24 ноября, российский рубль двигался смешанно. Рубль опирается на положительный эффект от проходящего сейчас в России очередного налогового периода. За счет этого удается игнорировать локальные атаки на российскую валюту. В целом, валютная секция выглядит относительно стабильно", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть умеренно снижаются в четверг после резкого падения днем ранее. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:04 МСК подешевели на 0,84% - до $84,69 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,44% - до $77,6 за баррель.

В среду Brent упала в цене на 3,3%, WTI - на 3,7% на фоне переговоров о введении потолка цен на российскую нефть.

Страны Европейского союза пока не смогли договориться о том, на каком конкретно уровне должна быть установлена предельная цена на импортируемую из России нефть.

По данным западных СМИ, против предложенной G7 цены в $65-70 за баррель выступили Польша, Эстония и Латвия, которые считают, что она чрезмерно высока и оставляет России слишком высокий доход. При этом Кипр, Греция и Мальта, напротив, считают этот уровень слишком низким.

Тем не менее, как сообщило в четверг издание Politico, большинство стран ЕС все же согласны с уровнем цен, предложенным "семеркой".

Обсуждение предельной цены на нефть продолжится постпредами стран Евросоюза во второй половине дня в четверг.

В Кремле заявили, что по вопросу об установлении потолка цены на российскую нефть исходят из позиции не поставлять ее странам, которые будут следовать ограничениям, но в случае изменений рыночной конъюнктуры будет проведен дополнительный анализ. "Мы исходим пока из установки президента Путина о том, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые присоединятся к потолкам", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Ирака Мухаммедом Судани заявил о возможных тяжелых негативных последствиях для глобального рынка энергоресурсов в связи с попытками стран Запада ввести ограничения на цену российской нефти.

"Затрагивалась также ситуация в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России. Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 ноября на 11,77 копейки, до 60,3866 руб./$1, и увеличил курс евро на 49,64 копейки, до 62,7814 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились в четверг на "Московской бирже" из-за праздничного выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга опустился на 7,48 копейки по отношению к среде и составил 60,431 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 239,037 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 45,74 копейки, до 62,8352 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 49,83 копейки, до 62,8052 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR983,555 млн, из которых EUR443,685 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR539,87 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в четверг продемонстрировали смешанную динамику. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 7,34% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 11 б.п. - до 7,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц, напротив, поднялась на 3 б.п. - до 8,23% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 8,39% и 8,49% годовых соответственно.