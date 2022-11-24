Спад промышленного производства РФ в 2022г вряд ли превысит 1% г/г - Райффайзенбанк

Спад промышленного производства РФ в 2022г вряд ли превысит 1% г/г, полагают эксперты Райффайзенбанка Григорий Чепков и Станислав Мурашов.

По их мнению, в ближайшие 2-3 квартала основное давление на динамику промышленности РФ будет оказывать вступление в силу внешнеторговых ограничений в части экспорта нефти (первый этап вступления в силу эмбарго ЕС запланирован на 5 декабря).

"При этом, возможное продолжение роста в отдельных обрабатывающих отраслях, в том числе за счет бюджетного стимулирования, может оказывать поддержку промышленности в целом (аналогично октябрю), - указывается в обзоре. - С учетом растянутого во времени характера шока, по итогам 2022г просадка промышленности вряд ли превысит 1% г/г, но может остаться в отрицательной области и в 2023г".

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