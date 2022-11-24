Инфляционные ожидания позволяют сохранить ставку ЦБР неизменной в декабре - "Локо-Инвест"

Инфляционные ожидания позволяют сохранить ключевую ставку ЦБ РФ неизменной в декабре, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Инфляционные ожидания населения опустились в ноябре до 12,2% с 12,8% в октябре. Это минимум с августа, а оценка текущей инфляции опустилась с 18,2% до 17,6%. Повышенные инфляционные ожидания населения (в теории) могут способствовать более высокому спросу, снижению склонности к сбережениям и требованию более высокого роста зарплат, бизнес же при растущих ожиданиях может активнее повышать цены - пока ничего из этого мы явно не видим. Поэтому ЦБ оценивает краткосрочные риски сбалансированными, но среднесрочно больше опасается роста инфляции. Стабилизация потребительских настроений, сохранение повышенных инфляционных ожиданий и их рост у бизнеса позволяют в декабре сохранить ставку ЦБ неизменной (7,5%) и продолжать следить за обстановкой", - отмечает эксперт.

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