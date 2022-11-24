Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Deere & Co. до $415

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Deere & Co. до $415 за штуку, рекомендация для бумаг - "держать", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Эксперты положительно смотрят на перспективы компании, однако считают, что акции эмитента переоценены в текущих рыночных условиях, говорится в комментарии.

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