Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2200-2250п в пятницу - ПСБ

Вероятно продолжение консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2200-2250 пунктов в ходе торговой сессии в пятницу на фоне короткого рабочего дня в США, высокая волатильность на рынке не ожидается, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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