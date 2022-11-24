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Главная / Мнения аналитиков / "КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену бумаг TCS Group на уровне 3200 руб
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24 ноября 2022 года 17:17
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену бумаг TCS Group на уровне 3200 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость бумаг TCS Group на уровне 3200 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании. "TCS Group возобновила частичное раскрытие информации и отчиталась о финансовых результатах за 3К22. После публикации отчетности котировки бумаг эмитента потеряли более 4,5%, но затем участники рынка выкупили половину просадки. Результаты вышли в рамках наших ожиданий, сохраняем целевой ориентир в 3200 рублей. Несмотря на возникшие трудности, рост бизнеса продолжается. Ждем от компании сильных результатов за 4К22 и полного раскрытия отчетности по итогам года", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-TCS-GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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