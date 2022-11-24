Рубль днем умеренно подрастает к доллару и слегка дешевеет к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 24 ноября. Доллар США снижается, евро, напротив, немного повышается на "Московской бирже" днем в четверг, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине в условиях более существенного роста в паре с долларом.

Курс доллара США составил 60,38 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 32,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,73 руб./EUR1, подорожав на 3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,5 копейки - до 61,44 рубля. Курс китайского юаня опустился на 1,2 копейки - до 8,43 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро в ходе дневных торгов вслед за движением этих валют на глобальном рынке. Доллар США активно снижается к большинству мировых валют, в том числе, к евро на фоне роста интереса инвесторов к риску после того, как накануне вечером был опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Из документа понятно, что подавляющее большинство руководителей американского ЦБ поддерживает мнение о необходимости замедления темпов подъема базовой процентной ставки в скором времени.

"Некоторые из участников заседания заметили, что монетарная политика достигла состояния, при котором она является в достаточной мере ограничительной для достижения целей ФРС, и было бы целесообразным замедлить повышение ставки. Подавляющее большинство участников посчитали, что замедление темпов подъема, вероятно, будет уместным в скором времени", - говорится в протоколе.

Руководители американского ЦБ также отмечали наличие "существенной неопределенности" в отношении уровня, до которого следует повысить ставку, говоря, что их мнение в этом вопросе будет зависеть, в частности, от дальнейших статданных. Некоторые из них обозначили, что ставка "должна будет достигнуть несколько более высокого уровня, чем они ожидали прежде", учитывая отсутствие достаточных сигналов ослабления инфляции в США на данный момент, а также сохранение дисбаланса спроса и предложения в экономике.

Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца (в пятницу в бюджет должны быть перечислены НДС, НДПИ и акцизы), при этом торговая активность в последние два дня недели снижена. В четверг в США отмечается День благодарения, в связи с этим биржи в стране закрыты. На следующий день ("Черная пятница") торги завершатся раньше обычного - в 21:00 МСК.

"В четверг днем на глобальных рынках наблюдается аппетит инвесторов к риску, поддержанный опубликованным накануне протоколом FOMC. Инвесторы увидели в "минутках" новые сигналы в пользу замедления темпов повышения ставки ФРС и реагируют покупкой активов на фондовых рынках. (. . .) Впрочем, помимо глобального аппетита к риску факторами поддержки для рубля выступают налоговые платежи на внутреннем рынке и, вероятно, отсутствие договоренности между западными странами по вопросу установления "потолка" для цены российской нефти. Основные налоговые платежи (НДС, акцизы и НДПИ) на локальном рынке пройдут в пятницу, однако уже сегодня можно будет наблюдать отток рублевой ликвидности из банковской системы в рамках предварительных расчетов", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рублевые пары сохраняются внутри проторгованных диапазонов. Поддержка рубля со стороны налогового периода в РФ позволяет отчасти нивелировать негатив от падения цен на нефть", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть продолжают снижаться в четверг после резкого падения накануне. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,48% - до $85 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,13% - до $77,84 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 3,3%, WTI - на 3,7% на фоне переговоров о введении потолка цен на российскую нефть. По сообщениям СМИ, Соединенные Штаты и союзные им страны хотят договориться об ограничении цен на импортируемую из России нефть на уровне не выше $70 за баррель.

Ожидалось, что решение может быть принято уже в среду, однако странам ЕС пока не удалось прийти к единой позиции, сообщил Bloomberg. По данным агентства, Еврокомиссия предложила уровень в $65 за баррель, однако Польша и страны Балтии посчитали его слишком высоким, а Греция и Мальта - слишком низким.

Негативным фактором для рынка также стали данные Минэнерго США, указавшие на резкий рост запасов нефтепродуктов в стране на прошлой неделе. Так, товарные запасы бензина выросли на 3,06 млн баррелей, дистиллятов - на 1,72 млн баррелей. Тем временем запасы нефти уменьшились на 3,69 млн баррелей, сильнее прогнозов.

В Кремле заявили, что по вопросу об установлении потолка цены на российскую нефть исходят из позиции не поставлять странам, которые будут следовать ограничениям, но в случае изменений рыночной конъюнктуры будет проведен дополнительный анализ. "Мы исходим пока из установки президента Путина о том, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые присоединятся к потолкам", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в четверг продемонстрировали смешанную динамику. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 7,34% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 11 б.п. - до 7,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц, напротив, поднялась на 3 б.п. - до 8,23% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 8,39% и 8,49% годовых соответственно.