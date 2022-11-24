"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Kuaishou Technology с прогнозной стоимостью на уровне 59,9 гонконгского доллара (HKD), сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции Kuaishou принесли инвесторам доходность в размере 11% с момента выпуска идеи от 13 октября и по состоянию на 23 ноября. С 12 октября Санкт-Петербургская биржа запустила торги акциями эмитента, теперь бумаги доступны неквалифицированным инвесторам. И хотя компания еще не так сильно известна в кругу частных инвесторов, она определенно заслуживает внимания. Мы сохраняем оптимизм в отношении перспектив Kuaishou, так как она постепенно увеличивает свою долю на рынках рекламы и развлечений, пока бигтехи стараются "ублажить" регуляторов и избавиться от их надзора", - отмечают эксперты.

Компания представила неплохую отчетность за третий квартал, констатируют аналитики "Финама". "Несмотря на сохраняющуюся слабость национальной экономики и возобновление роста заболеваемости коронавирусом, квартальная выручка показала прирост на 13% г/г, как и кварталом ранее. Эмитенту удается наращивать аудиторию при существенной экономии маркетинговых затрат, снижая тем самым затраты на привлечение и удержание активных пользователей. Это существенно повышает операционную эффективность бизнеса Kuaishou. По итогам третьего квартала компания почти в 3 раза сократила операционный убыток и почти в 7 раз уменьшила скорр. чистую прибыль. Закрытая экосистема, объединяющая короткие видео, прямые трансляции и e-commerce, существенно повышает вовлеченность пользователей и их монетизацию", - указывают эксперты инвесткомпании.

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