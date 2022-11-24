Вероятно сильное снижение цены акций Лензолота в среднесрочной перспективе - BCS Express

Вероятно сильное снижение цены акций ПАО "Лензолото" в среднесрочной перспективе, считают аналитики BCS Express.

"Продолжаются продажи в обыкновенных акциях "Лензолото". В четверг по бумагам последний день для попадания в реестр акционеров, которые получат дивиденды. Выплаты составят 3508 руб. или 19,6% по текущим котировкам. Ожидаем сильное снижение цены бумаги в среднесрочной перспективе ввиду слабого баланса и отсутствия идей по тому, как компания может генерировать денежные потоки", - отмечают эксперты в комментарии.

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