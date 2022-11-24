Рубль сохраняет возможность для краткосрочного движения к отметке 60 руб./$1 - "Велес Капитал"

Рубль сохраняет возможность для краткосрочного движения к отметке 60 руб./$1, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"В четверг днем на глобальных рынках наблюдается аппетит инвесторов к риску, поддержанный опубликованным накануне протоколом FOMC. Инвесторы увидели в "минутках" новые сигналы в пользу замедления темпов повышения ставки ФРС и реагируют покупкой активов на фондовых рынках. В этих условиях укрепляется и рубль, игнорируя небольшое снижение нефтяных котировок. Минус по нефти, вероятно, является результатом новостей об очередном рекорде заболеваемости в Китае, который грозит новой волной ужесточения ковидных ограничений. На этом фоне опубликованное накануне значительное снижение запасов сырой нефти в США и общий позитив на рынках после протокола FOMC остаются для нефтяных котировок незамеченными", - пишет эксперт.

Впрочем, помимо глобального аппетита к риску, факторами поддержки для рубля, на взгляд Кравченко, выступают налоговые платежи на внутреннем рынке и, вероятно, отсутствие договоренности между западными странами по вопросу установления "потолка" для цены российской нефти.

"Рубль по-прежнему сохраняет возможность для дальнейшего движения в сторону 60 руб./$1 с учетом оставшихся до конца месяца налоговых платежей, - указывает стратег инвесткомпании. - Тем не менее, в целом выход пары доллар/рубль за границы диапазона 60-61 руб./$1 представляется на ближайшее время лишь временным событием".

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