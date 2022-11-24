ФРС США может замедлить темпы повышения ставок - Freedom Finance Global

ФРС США может замедлить темпы повышения процентных ставок, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Как сообщается в опубликованном протоколе заседания ФРС, большинство членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) считают необходимым уменьшить шаг подъема процентных ставок на следующих встречах. Однако в ближайшее время возможно замедление темпов ужесточения ДКП. В частности, текущий протокол отразил намерение чиновников ФРС сначала оценить влияние предыдущих повышений на экономику, поскольку она реагирует на изменения в монетарной политике регулятора с определенным временным лагом", - пишет эксперт.

Участники FOMC указали, что пока отмечают не столь значительные признаки замедления инфляции в США, чтобы приостановить повышение процентных ставок. На взгляд Мильчаковой, это означает, что цикл ужесточения монетарных условий продлится еще некоторое время, пока ставка не достигнет нейтрального уровня (не ускоряющего и не замедляющего инфляцию).

"Однако, похоже, что консенсус о том, где находится этот нейтральный уровень, пока не достигнут, - считает аналитик инвесткомпании. - На заседании комитета 14 декабря, по нашему мнению, процентные ставки, скорее всего, снова будут повышены, но уже лишь на 0,5 п. п., до 4,25-4,5%. Однако потолок подъема, по всей видимости, в 2022г или даже в I квартале 2023г так и не будет достигнут, во всяком случае, пока сохраняется рекордная инфляция".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.