Потенциал восстановления прибыли TCS Group в 2023г остается значительным - Альфа-банк

Потенциал восстановления прибыли TCS Group в 2023 году остается значительным, полагает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

TCS опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3К22 и 9М22. Чистая прибыль за 3К22 снизилась на 64% г/г, но увеличилась на 97% кв/кв до 5,9 млрд руб., в результате чего чистая прибыль за 9М22 года составила 10,1 млрд руб. (-78% г/г). Чистый процентный доход начал восстанавливаться в III квартале, чему способствовало смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, отмечает эксперт Альфа-банка.

"Несмотря на то что мы видим положительную динамику чистой прибыли по сравнению с предыдущим кварталом, она не выглядит впечатляющей для нас, поскольку недавний релиз Сбербанка за 10М22, на наш взгляд, сформировал более высокие рыночные ожидания в отношении TCS, - указывает Кипнис. - В то время как потенциал восстановления прибыли в 2023 году остается значительным, ГДР TCS не кажутся нам чрезвычайно дешевыми на уровне 2,7х P/BV 2022П (против исторического среднего 3,3х) и 6,3х P/E 2023П (против мультипликатора 2,6х у Сбербанка)".

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